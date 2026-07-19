Китай заберет Владивосток: историк Норман Дэвис озвучил сценарий распада России

Полномасштабная война против Украины стала стратегической ошибкой Владимира Путина и может ускорить процесс распада Российской Федерации. Такое мнение высказал британско-польский историк Норман Дэвис в эфире программы On the Record на телеканале TVP World.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По мнению историка, Кремль пытался возродить империю в новом формате, однако война на Украине продемонстрировала несостоятельность реализовать эти амбиции.

"Попытки Путина восстановить Советскую или по крайней мере Российскую империю в новой форме потерпели большой провал", — заявил Дэвис.

Историк подчеркнул, что за более чем два десятилетия пребывания у власти российский лидер смог лишь частично восстановить влияние Москвы на постсоветском пространстве. В то же время, боевые действия в Украине, по его словам, стали демонстрацией реальных возможностей современной российской армии.

"Это демонстрация слабости России", – сказал историк и сравнил нынешние Вооруженные силы РФ с Красной армией периода окончания Второй мировой войны.

Отдельное внимание Дэвис обратил на растущую экономическую и политическую зависимость Москвы от Пекина. По его оценке, Россия фактически превращается в младшего партнера Китая.

"Россия теперь является вассалом Китая", – сказал историк.

По его мнению, именно Дальний Восток может стать регионом, где начнутся самые заметные геополитические изменения. Дэвис считает, что Китай уже доминирует там в сфере торговли и активно использует природные ресурсы региона. Кроме того, историк предположил, что в будущем Пекин может задать вопрос по Владивостоку, который в 19 веке отошел Российской империи от государства Цин.

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