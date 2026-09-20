Когда умрет Путин: искусственный интеллект спрогнозировал возможный год смерти диктатора

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Slava Kot
Вероятно, каждый украинец задает себе вопрос, когда умрет Путин. Чтобы ответить на него, портал "Комментарии" переадресовал вопрос о смерти российского диктатора нескольким популярным моделям искусственного интеллекта и сравнил их ответы.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Единого прогноза смерти Путина у искусственного интеллекта нет. Часть моделей отказалась оценивать дату смерти конкретного живого человека, в то время как другие согласились на условный статистический сценарий.
ChatGPT не назвал конкретную дату возможной смерти Путина. Однако в ответ ИИ привел условный предел возможной кончины главы Кремля.
Grok назвал более широкий временной промежуток возможной смерти Путина. В ответе модель ИИ, опираясь на возраст российского диктатора, стиль жизни и общие демографические предположения, предположила, что Путин может умереть в возрасте 80-85 лет.
В ответ на вопрос, когда умрет Путин, Claude заявил, что не будет прогнозировать точную дату смерти конкретного живого человека. Gemini также отказался генерировать подобный прогноз, сославшись на правила безопасности и этические ограничения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Джонсон спрогнозировал, как и когда умрет Путин.
Также "Комментарии" писали, что Ванга предусмотрела точный год смерти Путина.