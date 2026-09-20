Вероятно, каждый украинец задает себе вопрос, когда умрет Путин. Чтобы ответить на него, портал "Комментарии" переадресовал вопрос о смерти российского диктатора нескольким популярным моделям искусственного интеллекта и сравнил их ответы.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Единого прогноза смерти Путина у искусственного интеллекта нет. Часть моделей отказалась оценивать дату смерти конкретного живого человека, в то время как другие согласились на условный статистический сценарий.

Когда умрет Путин: прогноз ChatGPT

ChatGPT не назвал конкретную дату возможной смерти Путина. Однако в ответ ИИ привел условный предел возможной кончины главы Кремля.

"Если делать чисто статистическую оценку, наиболее реалистично предположение, что Путин может прожить еще несколько лет и умереть в возрасте около 80 лет. То есть условное "окно" можно определить как 2030-2035 годы", — прогнозирует ИИ.

Прогноз на смерть Путина от Grok

Grok назвал более широкий временной промежуток возможной смерти Путина. В ответе модель ИИ, опираясь на возраст российского диктатора, стиль жизни и общие демографические предположения, предположила, что Путин может умереть в возрасте 80-85 лет.

"У людей с таким уровнем стресса, секретности и вероятно хроническими проблемами здоровья средняя "граница" часто проходит где-то в районе 80–85 лет. У него качественное медицинское обслуживание и жесткий контроль информации. Это может прибавить несколько лет по сравнению с обычным человеком. Вместе с тем возраст, постоянное напряжение, возможно уже существующие заболевания делают период после 80 лет существенно более рискованным. Поэтому "сладкая зона" для естественного окончания — примерно 2033-2037, вероятнее всего окно: осень 2034 — весна 2036", — пишет Grok.

Claude и Gemini отказались отвечать

В ответ на вопрос, когда умрет Путин, Claude заявил, что не будет прогнозировать точную дату смерти конкретного живого человека. Gemini также отказался генерировать подобный прогноз, сославшись на правила безопасности и этические ограничения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Джонсон спрогнозировал, как и когда умрет Путин.

Также "Комментарии" писали, что Ванга предусмотрела точный год смерти Путина.