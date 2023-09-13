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Кого больше всего ненавидят россияне – опрос

Большинство жителей России ненавидят США, ЕС и Украину и считают свою страну "великой"

сегодня, 13:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Большинство россиян считают, что живут в "великой" стране. Как и ранее, больше всего негатива россияне испытывают к США, ЕС и Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленных данных по итогам опроса независимого "Левада-центра".

Кого больше всего ненавидят россияне – опрос

Россияне. Фото: из открытых источников

Отмечается, за 20 лет вдвое увеличилось количество жителей России, считающих свое государство великой страной — с 43% в 2002 году до 80% в августе 2023 года. За тот же период в три раза выросло число тех, кто считает Китай великой страной – с 19% до 63%. США считает великой страной каждый третий, хотя двадцать лет назад таких было в два раза больше – 62%.


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Также теперь меньше россиян, чем раньше считают великой страной Японию (раньше было 37% — теперь 9%), Германию (раньше было 32% — теперь 8%), Великобританию (раньше было 26% — теперь 9%) и Францию (раньше было 10% — теперь 3%).

Если же говорить о тех странах, к которым россияне относятся более положительно, то такой страной есть Китай. 83% россиян относятся к Китаю положительно. В то же время 60-65% граждан России примерно одинаково негативно относятся к ЕС, США и Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди россиян снижается поддержка войны, уверяет "Левада-центр". Так, количество тех, кто "определенно" поддерживает действия РФ в Украине снизилось до 38% (на начало полномасштабного вторжения доля безусловно поддерживающих была 54%). Тех, кто "скорее поддерживает" действия России в Украине оказалось 32%. Впрочем, ряд других данных демонстрирует, что путинский режим еще имеет серьезную поддержку. Что можно сказать, исходя из данных этого опроса? И есть ли в принципе в РФ реалистичная статистика? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – как добиться изменений внутри России – кто может стать преемником Путина.




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Источник: https://www.levada.ru/2023/09/12/velikie-strany-otnoshenie-k-ssha-es-kitayu-i-ukraine-grazhdanam-etih-stran/
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