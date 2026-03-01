Кольцо Путина сужается: в Кремле в страхе задумались, как спасать диктатора

Бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ капитан Андрей Рыженко заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана может иметь последствия не только для Ближнего Востока, но и Кремля. По его словам, события в Иране продемонстрировали Владимиру Путину, что стратегическое окружение России постепенно сужается.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Рыженко в эфире Radio NV заметил, что Россия все больше теряет союзников, а вместе с ними и международное влияние.

"Сейчас Путин понимает, что нужно спасать самого себя. Потому что видим — кольцо вокруг стратегических интересов России за рубежом постепенно сужается. Сначала была Сирия. Во-вторых — это была Венесуэла, также критический союзник Кремля. Сейчас — Иран", — указывает Рыженко.

По его словам, в Сирии РФ потеряла военные базы, в Венесуэле рынок нефти, а Иран был историческим союзником Советского Союза с которым Россия осуществляла активный обмен технологиями, в том числе значительная часть дронов-камикадзе типа "Шахед" производилась из иранских машинокомплектов.

В результате ослабление Тегерана может означать сокращение военно-технического сотрудничества и усиление изоляции Москвы.

"Они теряют очередного своего, как военного партнера, так и партнера по клубу нефтяных трейдеров, которые могли диктовать цены на рынке. Это очень серьезная опасность. Единственный, кто сейчас остался у них более или менее стабильных друзей — это Северная Корея", — отметил капитан.

По словам Рыженко, в этой ситуации Путин и его окружение вынуждены переосмысливать стратегию и искать пути самосохранения.

