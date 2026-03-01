Кольцо Путина сужается: в Кремле в страхе задумались, как спасать диктатора

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ капитан Андрей Рыженко заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана может иметь последствия не только для Ближнего Востока, но и Кремля. По его словам, события в Иране продемонстрировали Владимиру Путину, что стратегическое окружение России постепенно сужается.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Рыженко в эфире Radio NV заметил, что Россия все больше теряет союзников, а вместе с ними и международное влияние.
По его словам, в Сирии РФ потеряла военные базы, в Венесуэле рынок нефти, а Иран был историческим союзником Советского Союза с которым Россия осуществляла активный обмен технологиями, в том числе значительная часть дронов-камикадзе типа "Шахед" производилась из иранских машинокомплектов.
В результате ослабление Тегерана может означать сокращение военно-технического сотрудничества и усиление изоляции Москвы.
По словам Рыженко, в этой ситуации Путин и его окружение вынуждены переосмысливать стратегию и искать пути самосохранения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Путина на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Также "Комментарии" писали, что Путин потерял трех ближайших друзей-диктаторов за год и не помог ни одному из них.