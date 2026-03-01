logo_ukra

Кільце Путіна звужується: у Кремлі в страху задумалися, як рятувати диктатора
Кільце Путіна звужується: у Кремлі в страху задумалися, як рятувати диктатора

Експерт Андрій Риженко пояснив, як удари США та Ізраїлю по Ірану впливають на позиції Росії.

1 березня 2026, 15:25
Slava Kot

Колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ капітан Андрій Риженко заявив, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану може мати наслідки не лише для Близького Сходу, а й для Кремля. За його словами, події в Ірані продемонстрували Володимиру Путіну, що стратегічне оточення Росії поступово звужується.

Кільце Путіна звужується: у Кремлі в страху задумалися, як рятувати диктатора

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Риженко в ефірі Radio NV зауважив, що Росія усе більше втрачає союзників, а разом з ними і міжнародний вплив. 

"Зараз Путін розуміє, що потрібно рятувати самого себе. Тому що бачимо — кільце навколо стратегічних інтересів Росії за кордоном, поступово звужується. Спочатку була Сирія. По-друге — це була Венесуела, також критичний союзник Кремля. Зараз – Іран", — вказує Риженко.

За його словами, в Сирії РФ втратила військові бази, у Венесуелі ринок нафти, а Іран був історичним союзником Радянського Союзу з яким Росія здійснювала активний обмін технологіями, зокрема значна частина дронів-камікадзе типу "Шахед" виготовлялася з іранських машинокомплектів. 

Як наслідок, ослаблення Тегерана може означати скорочення військово-технічної співпраці та посилення ізоляції Москви.

"Вони втрачають чергового свого, як військового партнера, так і партнера по клубу нафтових трейдерів, які могли диктувати ціни на ринку. Це дуже серйозна небезпека. Єдиний, хто зараз залишився у них більш-менш зі стабільних друзів — це Північна Корея", — зауважив капітан.

За словами Риженка, у цій ситуації Путін та його оточення змушені переосмислювати стратегію та шукати шляхи для самозбереження.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з’явилася перша реакція Путіна на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Також "Коментарі" писали, що Путін втратив трьох найближчих друзів-диктаторів за рік і не допоміг жодному з них.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=hWiQq7zln1w
