Конфликт Пригожина и Медведева выходит в публичную плоскость

Основатель частной военной команды "Вагнер" Евгений Пригожин приравнял "прогнозы" заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год с "эротическими фантазиями", пишут "Комментарии".



Вагнеровец политические прогнозы главы Совбеза России назвал «эротическими фантазиями»

Среди прогнозов Медведев: "Создание Четвертого рейха на базе Германии", рост цен на нефть, распад Европейского Союза и гражданскую войну в США.

"Да, я ознакомился с "прогнозами" и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются", — прокомментировал "повар Путина" Евгений Пригожин.

" Группа Вагнера" очень пригодилась на фронте в Украине, а сам ее основатель начал вмешиваться в политику, почувствовав свою возросшую значимость.

К тому же он умудрился поссориться с друзьями Владимира Путина, ФСБ и администрацией президента России. Таким образом, настроив против себя российские элиты из-за своей политической активности. Напряженные отношения со службой безопасности сложились из-за того, что ФСБ РФ обязали помогать в вербовке заключенных для "группы Вагнера". "Командировка вооруженных узников на войну в Украину с упором на бандитов и убийц, а также с радикальными напутствиями "убивать", "истязать" и "хоть горло перерезать" — не тот подход, который устраивает ФСБ" , — пишут российские СМИ. К тому же Пригожин, как самостоятельный игрок, да еще слишком близкий к президенту и медийным ресурсам, вызывает обеспокоенность администрации Кремля, поскольку она не может контролировать ни его самого, ни его медиа.

Напомним, Евгению Пригожину захват Бахмута в Донецкой области необходимо для усиления своих позиций в РФ и расширения влияния. А на днях кафиры назначили нового командующего Западным военным округом. Человека "с орбиты" Шойгу-Герасимова сменили на представителя группы Суровикина-Пригожина.

Как писали "Комментарии" ранее, – бывший президент России Дмитрий Медведев решил поделиться в соцсетях абсурдными прогнозами на следующий год. Среди предсказаний, которые пишет Медведев, есть распад ЕС, создание Четвертого Рейха, война в США и захват Украины.



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