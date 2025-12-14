Конфуз с Путиным: диктатор не мог найти кнопку, чтобы включить микрофон (ВИДЕО)

Во время международного форума в Ашхабаде 12 декабря российский диктатор Владимир Путин оказался в центре курьезной случая, быстро ставшей вирусным в социальных сетях. Российский лидер несколько десятков секунд пытался начать речь, не подозревая, что его микрофон выключен, а зал не слышит ни слова.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Инцидент произошел на форуме, посвященном "Международному году мира и доверия" и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Когда Путину предоставили слово, он стал говорить, однако трансляция шла без звука. Камеры зафиксировали, как глава Кремля около 30 секунд пытался что-то сказать в микрофон и попытаться включить его.

Лишь после советов от технических работников 73-летний Путин смог включить микрофон и выступление продолжилось в обычном режиме. Видео с этим моментом мгновенно разошлось соцсетями.

На этом курьезные моменты с участием российского диктатора не истекли. Во время дальнейшей речи Путин, приветствуя туркменское руководство с принятием Генассамблеей ООН резолюции по поводу постоянного нейтралитета Туркменистана, несколько раз ошибся в произношении фамилий. Он некорректно обратился как к действующему президенту Сердару Бердымухамедову и к его отцу.

