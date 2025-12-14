Конфуз з Путіним: диктатор не міг знайти кнопку, щоб ввімкнути мікрофон (ВІДЕО)

Під час міжнародного форуму в Ашхабаді 12 грудня російський диктатор Володимир Путін опинився в центрі курйозного випадку, який швидко поширився у соціальних мережах. Російський лідер кількадесят секунд намагався розпочати промову, не підозрюючи, що його мікрофон вимкнений, а зал не чує жодного слова.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався на форумі, присвяченому "Міжнародному року миру і довіри" та 30-річчю постійного нейтралітету Туркменістану. Коли Путіну надали слово, він почав говорити, однак трансляція йшла без звуку. Камери зафіксували, як очільник Кремля близько 30 секунд намагався щось сказати у мікрофон та спробувати його ввімкнути.

Лише після порад від технічних працівників 73-річний Путін зміг ввімкнути мікрофон і виступ продовжився у звичному режимі. Відео з цим моментом миттєво розійшлося соцмережами.

На цьому курйозні моменти за участю російського диктатора не закінчилися. Під час подальшої промови Путін, вітаючи туркменське керівництво з ухваленням Генасамблеєю ООН резолюції щодо постійного нейтралітету Туркменістану, кілька разів помилився у вимові прізвищ. Він некоректно звернувся як до чинного президента Сердара Бердимухамедова, так і до його батька.

