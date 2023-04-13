Кости от покойника: Французское посольство в Москве получило странный конверт

Об этом сообщило российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, пишет "Комментарии".



Французское посольство в Москве получило посылку с костями

Кости в посылке обнаружили охранники посольства с помощью сканера. Ее не стали открывать в помещении , вынесли за пределы посольства и вызвали полицию, информирует ресурс страны- террористки.

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"Как выяснилось впоследствии, внутри посылки, предполагается, были кости мелкого животного или птицы в белом пакете с надписью "Почта России", а отправителем этого "намека" указан Пьетро Нотарианни, итальянский продюсер, умерший еще в 2006 году " , - пишут росСМИ.

По их данным , в июне 2022 года посольство Франции в Москве получило аналогичную посылку с костями, бахилами да еще и письмом на французском языке . Еще одна не менее странная отправка прибыла в прошлом году в декабре - с мертвой мышью и мертвым пауком.

" Обе прошлогодние посылки также присылали от имени покойного Нотарианне " , - пишут пропагандисты.

Напомним, "Комментарии" писали, что в прошлом году в Испании задержали отправителя писем со взрывчаткой в разные посольства. Полицейские Испании задержали мужчину, подозреваемого в рассылке писем с пиротехническими материалами, в том числе в адрес посольства Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в России в конце 2022 года напали на посольство. Его забросали кувалдами. Неизвестные в масках забросали посольство Финляндии в Москве. Полиция не вмешивалась. Злоумышленники скрылись с места нападения.

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