Кремль готовится к смерти Кадырова: что известно

В Москве и Грозном готовятся к возможному переломному моменту в управлении Чечней. По данным независимого российского издания "Важные истории", в Кремле уже прорабатывают сценарии на случай смерти Рамзана Кадырова, который, по информации источников, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В последние недели его состояние якобы резко ухудшилось, а в конце декабря главу Чечни госпитализировали в Москве из-за почечной недостаточности.

На фоне информации об ухудшении здоровья Кадырова в Чечне царит атмосфера страха и полной закрытости. По словам источника, близкого к Кремлю, жителей Чечни запугивают жесткими угрозами за возможные утечки информации.

По данным журналистов, в Кремле уже определили круг потенциальных преемников Кадырова. Ранее таким считали его сына Адама Кадырова, однако его недавнее серьезное ДТП поставило эти планы под сомнение.

Один из сценариев предполагает введение "регента", который бы руководил республикой до достижения наследником законного возраста. Другие варианты Кремля предусматривают передачу власти одному из ближайших соратников Кадырова, в частности, депутату Госдумы Адаму Делимханову или главе правительства Чечни Магомеду Даудову.

Как указывают "Важные истории", потенциальный преемник Кадырова должен будет выполнить два условия: обеспечение безопасности своей семьи и сохранение стабильности в регионе для Москвы.

По другим сообщениям Кадыров также рассматривает план действий для своей семьи на случай смены власти в Чечне. Источники издания указывают, что он ведет переговоры за спиной Москвы с представителями мусульманских монархий на Ближнем Востоке по безопасности своих родственников и активов, в том числе в ОАЭ.

"В Чечне много недовольных людей, многие из которых принадлежат к чеченской элите. И если они чувствуют, что система достаточно ослабла, чтобы восстать и бороться с ней, они обязательно это сделают", — утверждает политолог Аббас Галиамов отмечая, что смерть Кадырова может привести к борьбе за власть между кланами и массовым протестам в Чечне.

