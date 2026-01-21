З’явилася нова інформація про стан сина Кадирова після серйозного ДТП

З’явилися нові подробиці щодо стану здоров’я Адама Кадирова, сина глави Чечні Рамзана Кадирова, після серйозної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Грозному. За даними джерел, близьких до адміністрації Путіна та влади Чечні, Кадиров-молодший іде на поправку, а його травми не становлять безпосередньої загрози життю.

Адам Кадиров. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє видання "Агентство", під час аварії Адам Кадиров перебував у кортежі та зазнав "незначних" ушкоджень. Водночас раніше низка незалежних медіа, зокрема "Кавказ.Реалії", з посиланням на власні джерела повідомляли про його госпіталізацію у важкому стані та перебування в реанімації. Пізніше ці дані були пом’якшені, однак інформація про лікування у Москві підтвердилася.

За відомостями чеченського опозиційного блогу Niyso та каналу "ВЧК-ОГПУ", Кадирова-молодшого доправили до Боткінської лікарні. Серед травм називають переломи, ушкодження обличчя, зламану щелепу та серйозну травму селезінки. За повідомленнями російських ЗМІ, біля медзакладу помічали автомобілі з чеченськими номерами.

За даними "Кавказ.Реалій", Адам Кадиров нібито сам перебував за кермом і не впорався з керуванням на високій швидкості. "Нова газета Європа" повідомляла, що внаслідок аварії загинув водій іншого автомобіля. Після інциденту до Грозного направили спеціальний борт МНС, який називають "літаючий госпіталь", яким Кадирова-молодшого перевезли до московської елітної лікарні.

Від моменту аварії ні Рамзан, ні Адам Кадиров публічно не з’являлися. Опубліковані в соцмережах відео з нарад лідера Чечні були записані ще до ДТП його сина.

