Кремль готується до смерті Кадирова: що відомо

У Москві та Грозному готуються до можливого переломного моменту в управлінні Чечнею. За даними незалежного російського видання "Важные истории", у Кремлі вже опрацьовують сценарії на випадок смерті Рамзана Кадирова, який, за інформацією джерел, має серйозні проблеми зі здоров’ям. Останніми тижнями його стан нібито різко погіршився, а наприкінці грудня главу Чечні госпіталізували в Москві через ниркову недостатність.

Рамзан Кадиров. Фото з відкритих джерел

На тлі інформації про погіршення здоров’я Кадирова в Чечні панує атмосфера страху та тотальної закритості. За словами джерела, близького до Кремля, мешканців Чечні залякують жорсткими погрозами за можливі витоки інформації.

За даними журналістів, у Кремлі уже визначили коло потенційних наступників Кадирова. Раніше таким вважали його сина Адама Кадирова, однак його нещодавня серйозна ДТП поставила ці плани під сумнів.

Один зі сценаріїв передбачає запровадження "регента", який керував би республікою до досягнення спадкоємцем законного віку. Інші варіанти Кремля передбачають передання влади одному з найближчих соратників Кадирова, зокрема депутату Держдуми Адаму Делімханову або голові уряду Чечні Магомеду Даудову.

Як вказують "Важные истории", потенційний наступник Кадирова повинен буде виконати дві умови: забезпечення безпеки своєї родини та збереження стабільності в регіоні для Москви.

За іншими повідомленнями Кадиров також розглядає план дій для своєї родини на випадок зміни влади в Чечні. Джерела видання вказують, що він веде переговори за спиною Москви з представниками мусульманських монархій на Близькому Сході щодо безпеки своїх родичів та активів, зокрема в ОАЕ.

"У Чечні багато незадоволених людей, багато з яких належать до чеченської еліти. І якщо вони відчувають, що система достатньо ослабла, щоб повстати та боротися з нею, вони обов’язково це зроблять", – стверджує політолог Аббас Галіамов зауважуючи, що смерть Кадирова може призвести до боротьби за владу між чеченськими кланами та масових протестів.

