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Кремль массово высылает представителей Германии из России: Бундестаг говорит, что будут страдать россияне

Россия решила выслать германских дипломатов и культурных деятелей, что приведет к потере работы среди русского населения.

сегодня, 19:20
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Автор:

Slava Kot

Москва заявляет, что из-за русофобии со стороны Германии вынуждена отправить немецких дипломатов и культурных деятелей из России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sueddeutsche Zeitung.

Кремль массово высылает представителей Германии из России: Бундестаг говорит, что будут страдать россияне

МИД РФ объявил о массовом выселении немецких дипломатов. Фото из открытых источников

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Кремль отвечает на решение об изгнании российских дипломатов из Германии тем, что выселит немецких представителей со своей территории. Захарова добавила, что Россия якобы идет на такие действия не по собственной воле, а реагирует на решение немецкой стороны.


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"Там очень много антироссийских выступлений и русофобского контента", – сказала Захарова.

Правительство Германии утверждает, что Россия уже ответила на выдворение российских дипломатов выселением такого же количества немецких представителей несколько раньше, поэтому новые действия Кремля не связаны с этим решением, как утверждает Захарова.

Кремль заставляет покинуть несколько сотен немецких представителей, среди которых не только дипломаты, а также работники культурных учреждений, в частности, Института Гете и немецкой школы в Москве. Таким образом, сокращение немецких представителей в России, которое вступит в силу с первого июня, может привести к закрытию этих учреждений, что ударит по работающим там россиянам.

"Принимая это решение, российское правительство отдавало себе отчет, что значительное количество местных российских граждан, работавших в немецких представительствах и культурно-образовательных учреждениях, пострадает и потеряет работу", — объявило правительство Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина в Германии подошел к полицейской машине и снял кепку, демонстрируя пальцем на затылок, где был выбрит символ войны "Z".

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на решение Норвегии выслать дипломатов РФ.



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Источник: https://www.sueddeutsche.de/politik/diplomatie-hunderte-deutsche-staatsbedienstete-muessen-aus-russland-raus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230527-99-844468
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