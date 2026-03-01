logo

Кремль нашел новое оправдание для войны против Украины
НОВОСТИ

Кремль нашел новое оправдание для войны против Украины

Россия может использовать события в Иране в качестве аргумента для оправдания вторжения в Украину и дискредитации дипломатии США

1 марта 2026, 18:50
Автор:
avatar

Slava Kot

События вокруг Ирана могут стать для Москвы новым информационным доводом в оправдании полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на оценки аналитиков.

Кремль нашел новое оправдание для войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет Politico, на фоне ударов США и Ирана российские власти попытаются представить ситуацию в качестве доказательства "опасности Запада" и ненадежности международных договоренностей. По словам российского политолога Владимира Пастухова, Владимир Путин может апеллировать к иранскому сценарию как пример того, что Россия якобы действовала превентивно.

"Будет трудно убедить Путина, что он когда-то ошибался. Сомнителям он укажет на Тегеран и скажет: "Это могли быть мы"", – утверждает Пастухов.

Такая риторика вписывается в уже знакомый нарратив Кремля о том, что война против Украины была якобы вынужденным шагом для защиты России от Запада.

Параллельно с этим в Москве активно критикуют дипломатические инициативы США. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры США с Ираном были "лишь прикрытием" для американской атаки.

"Переговоры с Ираном были только прикрытием. Все это знали", – заявил Медведев.

Издание указывает, что Кремль постарается продвигать месседж о "бессмысленности" договоренностей с США, чтобы укрепить поддержку среди собственных союзников. В то же время, такая стратегия позволяет отвлечь внимание от вопроса, почему Россия фактически не стала в защиту Ирана, несмотря на публичные заявления Кремля о партнерстве с Тегераном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Путина на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Также "Комментарии" писали о реакции России на удары США и Израиля по ее союзнику Ирану.



Источник: https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-friendship-limits-iran-leader-khamenei-found-out/
