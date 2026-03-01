Кремль нашел новое оправдание для войны против Украины

События вокруг Ирана могут стать для Москвы новым информационным доводом в оправдании полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на оценки аналитиков.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет Politico, на фоне ударов США и Ирана российские власти попытаются представить ситуацию в качестве доказательства "опасности Запада" и ненадежности международных договоренностей. По словам российского политолога Владимира Пастухова, Владимир Путин может апеллировать к иранскому сценарию как пример того, что Россия якобы действовала превентивно.

"Будет трудно убедить Путина, что он когда-то ошибался. Сомнителям он укажет на Тегеран и скажет: "Это могли быть мы"", – утверждает Пастухов.

Такая риторика вписывается в уже знакомый нарратив Кремля о том, что война против Украины была якобы вынужденным шагом для защиты России от Запада.

Параллельно с этим в Москве активно критикуют дипломатические инициативы США. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры США с Ираном были "лишь прикрытием" для американской атаки.

"Переговоры с Ираном были только прикрытием. Все это знали", – заявил Медведев.

Издание указывает, что Кремль постарается продвигать месседж о "бессмысленности" договоренностей с США, чтобы укрепить поддержку среди собственных союзников. В то же время, такая стратегия позволяет отвлечь внимание от вопроса, почему Россия фактически не стала в защиту Ирана, несмотря на публичные заявления Кремля о партнерстве с Тегераном.

