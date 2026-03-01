logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Кремль знайшов нове виправдання для війни проти Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль знайшов нове виправдання для війни проти Україну

Росія може використати події в Ірані як аргумент для виправдання вторгнення в Україну та дискредитації дипломатії США

1 березня 2026, 18:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Події навколо Ірану можуть стати для Москви новим інформаційним аргументом у виправданні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на оцінки аналітиків.

Кремль знайшов нове виправдання для війни проти Україну

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише Politico, на тлі ударів США та Ірану російська влада спробує представити ситуацію як доказ "небезпечності Заходу" та ненадійності міжнародних домовленостей. За словами російського політолога Володимира Пастухова, Володимир Путін може апелювати до іранського сценарію як до прикладу того, що Росія нібито діяла превентивно. 

"Буде важко переконати Путіна, що він колись помилявся. Сумнівачам він вкаже на Тегеран і скаже: "Це могли бути ми"", — стверджує Пастухов.

Така риторика вписується у вже знайомий наратив Кремля про те, що війна проти України була нібито вимушеним кроком для захисту Росії від Заходу.

Паралельно з цим у Москві активно критикують дипломатичні ініціативи США. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що переговори США з Іраном були "лише прикриттям" для американської атаки.

"Переговори з Іраном були лише прикриттям. Усі це знали", — заявив Медведєв.

Видання вказує, що Кремль намагатиметься просувати меседж про "безглуздість" домовленостей з США, щоб зміцнити підтримку серед власних союзників. Водночас така стратегія дозволяє відвернути увагу від питання, чому Росія фактично не стала на захист Ірану, попри публічні заяви Кремля про партнерство з Тегераном.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Путіна на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Також "Коментарі" писали про реакцію Росії на удари США та Ізраїлю по її союзнику Ірану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-friendship-limits-iran-leader-khamenei-found-out/
Теги:

Новини

Всі новини