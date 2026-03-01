Кремль знайшов нове виправдання для війни проти Україну

Події навколо Ірану можуть стати для Москви новим інформаційним аргументом у виправданні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на оцінки аналітиків.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише Politico, на тлі ударів США та Ірану російська влада спробує представити ситуацію як доказ "небезпечності Заходу" та ненадійності міжнародних домовленостей. За словами російського політолога Володимира Пастухова, Володимир Путін може апелювати до іранського сценарію як до прикладу того, що Росія нібито діяла превентивно.

"Буде важко переконати Путіна, що він колись помилявся. Сумнівачам він вкаже на Тегеран і скаже: "Це могли бути ми"", — стверджує Пастухов.

Така риторика вписується у вже знайомий наратив Кремля про те, що війна проти України була нібито вимушеним кроком для захисту Росії від Заходу.

Паралельно з цим у Москві активно критикують дипломатичні ініціативи США. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що переговори США з Іраном були "лише прикриттям" для американської атаки.

"Переговори з Іраном були лише прикриттям. Усі це знали", — заявив Медведєв.

Видання вказує, що Кремль намагатиметься просувати меседж про "безглуздість" домовленостей з США, щоб зміцнити підтримку серед власних союзників. Водночас така стратегія дозволяє відвернути увагу від питання, чому Росія фактично не стала на захист Ірану, попри публічні заяви Кремля про партнерство з Тегераном.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Путіна на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Також "Коментарі" писали про реакцію Росії на удари США та Ізраїлю по її союзнику Ірану.