Кремль обратился к США и ЕС из-за санкций, связанных с Навальным

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Вечканова Елена
В пятницу, 19 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Соединенные Штаты и страны ЕС вспомнить про здравый смысл, рассматривая возможность назначения новых санкций. Новость сообщает агентство Reuters.
В Кремле надеются на здравый смысл Запада. Фото: РИА Новости
По мнению представителя Кремля, правительства западных государств не должны вводить новые ограничения в отношении России из-за недавнего заключения местного оппозиционера Алексея Навального. Песков убежден: таким образом иностранные политики вмешиваются во внутренние дела России. В то же время политик утверждает, что большинство санкций никоим образом не мешают РФ продолжать свою политику на мировой арене.
Считается, что уже в ближайшие дни представители американского правительства могут опубликовать ряд названий компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2". После этого работа предприятий, скорее всего, будет ограничено из-за введения дополнительных санкций. Такие действия Запада вполне способны остановить строительство проекта, уже почти завершен.
При этом численные инсайды утверждают, что даже в случае появления новых санкций, их действие не затронет глобальных российских предпринимателей. Это связано якобы с тем, что в ЕС и США опасаются рвать сразу все связи с Россией. Одна из причин — возможность увеличения содружества РФ и Китая после подобных решений.
К слову, напомним, что 17 февраля в Европейском суде по правам человека сделали заявление о необходимости освобождения Алексея Навального из тюрьмы.
Ранее "Комментарии" подробно выясняли совместно с экспертами, чем же грозит закончиться противостояние Навального с нынешней властью России.
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алекс
сегодня, 15:26
Империя Зла должна симметрично ответить буржуинам: запретить рользоваться рублём, запретить покупать продукцию рос.предприятий и высокие технологи (типа батута рогозина) , запретить учёбу в пту рашки тупым америкосам, отдыхать на пляжах севмор пути, размещать вклады в банках-склянках рашки, приглашать артистов (киткорова, бузову, рейтузову идр.) и покупать имения под сыктывкаром, тыве и в мордовии!
алекс
сегодня, 15:25
Империя Зла должна симметрично ответить буржуинам: запретить рользоваться рублём, запретить покупать продукцию рос.предприятий и высокие технологи (типа батута рогозина) , запретить учёбу в пту рашки тупым америкосам, отдыхать на пляжах севмор пути, размещать вклады в банках-склянках рашки, приглашать артистов (киткорова, бузову, рейтузову идр.) и покупать имения под сыктывкаром,