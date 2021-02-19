Кремль обратился к США и ЕС из-за санкций, связанных с Навальным

В пятницу, 19 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Соединенные Штаты и страны ЕС вспомнить про здравый смысл, рассматривая возможность назначения новых санкций. Новость сообщает агентство Reuters.

В Кремле надеются на здравый смысл Запада. Фото: РИА Новости

По мнению представителя Кремля, правительства западных государств не должны вводить новые ограничения в отношении России из-за недавнего заключения местного оппозиционера Алексея Навального. Песков убежден: таким образом иностранные политики вмешиваются во внутренние дела России. В то же время политик утверждает, что большинство санкций никоим образом не мешают РФ продолжать свою политику на мировой арене.

"Мы все еще надеемся, что здравый смысл наших собеседников победит, и мы не будем идти дальше по пути санкционного давления, который уже неоднократно демонстрировал свою неэффективность", — между тем в телефонном разговоре заявил Дмитрий Песков.

Считается, что уже в ближайшие дни представители американского правительства могут опубликовать ряд названий компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2". После этого работа предприятий, скорее всего, будет ограничено из-за введения дополнительных санкций. Такие действия Запада вполне способны остановить строительство проекта, уже почти завершен.

При этом численные инсайды утверждают, что даже в случае появления новых санкций, их действие не затронет глобальных российских предпринимателей. Это связано якобы с тем, что в ЕС и США опасаются рвать сразу все связи с Россией. Одна из причин — возможность увеличения содружества РФ и Китая после подобных решений.

К слову, напомним, что 17 февраля в Европейском суде по правам человека сделали заявление о необходимости освобождения Алексея Навального из тюрьмы.

Ранее "Комментарии" подробно выясняли совместно с экспертами, чем же грозит закончиться противостояние Навального с нынешней властью России. Между прочим, политологи считают фигуру Алексея Навального одним из самых серьезных конкурентов Владимира Путина.

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