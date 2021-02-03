Кремль против Навального: чем закончится противостояние

Мосгорсуд отменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального и приговорил его к 3,5 годам тюремного заключения в колонии общего режима. Делалось всё аккурат под намеченный на этой неделе приезд в Москву главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. В происходящем в России, как обычно, больше вопросов, чем ответов. Зачем Кремль так открыто "прессует" Навального? Как может дальше развиваться ситуация — и внутри РФ, и снаружи? Какой реакции ожидать от Запада? "Комментарии" связались с экспертами и попытались немного пролить свет на неординарную ситуацию с приговором Навальному.

Приговор Навального — это очередная уловка Кремля. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк





"Навальный на сегодня — единственный серьезный конкурент Путину"

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что действия Кремля против Навального имеют внутрироссийскую природу и не связаны с международными отношениями РФ.

"Приговор Навальному аккурат под визит Борреля показывает, что Москве чихать на реакцию Европы и мирового сообщества по этому делу. Ибо для политической элиты РФ гораздо важнее не что о них скажут, а смогут ли они остаться у кормушки", — уверен Игорь Соловей.

По его мнению, весь процесс вокруг Навального объясняется тем, что ему хотят отрезать возможность законного прихода к власти: баллотироваться сначала в Госдуму (выборы этой осенью), а потом и в президенты.

"Ибо Навальный на сегодня — единственный серьезный конкурент Путину. Он таран свержения режима путинизма. И своими действиями силовая хунта РФ вчера только подтвердила это предположение, — подчеркивает эксперт. — Теперь, отрезав Навальному законные способы баллотироваться во власть, силовики будут укрепляться, чтобы не допустить смену власти в России через улицу. Репрессии против оппозиции будут расширятся, они будут жёстче и массовее. Возможности СМИ будут ущемляться, появятся новые запреты и ограничения, некоторых просто закроют. То есть, остатки былого приличия будут отброшены в угоду выживания режима силовиков у власти".

Реакция Запада вряд ли поможет, считает Игорь Соловей.

"Какой бы она не была: вряд ли будет жесткой и действенной, — отмечает он. — Всё может ограничиться традиционным церемониальным осуждением и точечными санкциями против парочки судей и других непосредственных исполнителей".

Ситуация с Навальным в РФ повторяет эпизод с Тимошенко в Украине

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко уверен: российское руководство данным решением по Навальному политически демонстрирует проактивный геополитический характер как внешнему зрителю — новой администрации Байдена и странам ЕС, так и внутреннему — своему обществу.

"Также Кремль выводит лично Навального из активной подготовки к парламентским выборам в Госдуму в сентябре 2021 года, — отмечает эксперт. — Ситуация похожа с той, в какой была Юлия Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины в 2012 году, когда фактически выступила знаменем для Объединенной оппозиции, но временно утратила влияние на формирование списка".

После сентябрьского волеизъявления в РФ Игорь Чаленко видит два равнозначных трека.

"Если Путин пойдет на новый срок в 2024 году, тогда велика вероятность помилования Навального даже под новый 2022 год. Если же российской элитой будет принято решение о смене первого лица, тогда Навального освободят после отсидки всех 32 месяцев — аккурат к началу президентской кампании. Всё же последнее громкое расследование Навального было сливом изнутри путинского режима, а не работой западных спецслужб", — отмечает глава ЦАС.

По его мнению, немало для выбора той или иной стратегии будут играть рейтинг лично Путина, общественные волнения и насколько власть сможет их катализировать.

"Также вполне вероятно, что Навальный станет магнитом для введения новых санкций, в первую очередь, со стороны США. Думаю, воспользуются тем, что лежит на поверхности — дальнейшая блокировка строительства "Северного потока – 2", отключение РФ от системы SWIFT, дальнейшие персональные санкции против окружения Путина", — прогнозирует Игорь Чаленко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Европейский Союз уже раскритиковал приговор Алексея Навального.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!