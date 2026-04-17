Потерпевший поражение на парламентских выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не был союзником России в Евросоюзе. Он был "союзником венгерского народа". В частности, Будапешт за его премьерства поддерживал санкции против Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом спикер отметил, что в Москве пока не знают, станет ли смена власти в Венгрии негативном для Российской Федерации, а также то, будущий премьер-оппозиционер Петер Мадяр "пойдет на диалог с Кремлем", как это делал его предшественник Орбан.

"Орбан, в отличие от других лидеров ЕС, говорил с нами… Мы не знаем, будет ли его преемник делать то же самое. Если он будет делать то же, мы это оценим, и это поможет нам решать проблемы и лучше реагировать на ключевые интересы народов Венгрии и России", — высказался главный рупор Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр, который готовится возглавить правительство, выступил с резкими обвинениями в адрес бывшего премьера Виктора Орбана и главы словацкого правительства Роберта Фицо. По его словам, политики могли действовать согласованно, чтобы искусственно создать миграционный кризис в Словакии.

Также издание "Комментарии" сообщало – Петер Мадьяр провел первый телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху и пригласил его на торжества по случаю 70-й годовщины Венгерская революция 1956 года, которые пройдут в октябре.

О беседе сообщили израильские источники, назвав разговор "сердечным". Мадьяр подчеркнул намерение сохранить тесные отношения между Будапештом и Иерусалимом и официально пригласил Нетаньяху посетить праздничные мероприятия.




