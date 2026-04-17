Кремль відхрестився від Орбана: що тепер Москва говорить про Мадяра
Кремль відхрестився від Орбана: що тепер Москва говорить про Мадяра

У Путіна вже кажуть, що нібито Орбан не був союзником Москви

17 квітня 2026, 12:00
Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зазнав поразки на парламентських виборах, не був союзником Росії в Євросоюзі. Він був "союзником угорського народу". Зокрема Будапешт за його прем'єрства підтримував санкції проти Москви. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Кремль відхрестився від Орбана: що тепер Москва говорить про Мадяра

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

При цьому речник зазначив, що в Москві поки не знають, чи стане зміна влади в Угорщині негативною для Російської Федерації, а також те, майбутній прем'єр-опозиціонер Петер Мадяр "піде на діалог з Кремлем", як це робив його попередник Орбан.

"Орбан, на відміну від інших лідерів ЄС, розмовляв з нами… Ми не знаємо, чи буде його наступник робити те саме. Якщо він робитиме те саме, ми це оцінимо, і це допоможе нам вирішувати проблеми та краще реагувати на ключові інтереси народів Угорщини та Росії", — висловився головний рупор Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр, який готується очолити уряд, виступив із різкими звинуваченнями на адресу колишнього прем'єра Віктора Орбана та глави словацького уряду Роберта Фіцо. За його словами, політики могли діяти злагоджено, щоб штучно створити міграційну кризу у Словаччині.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Петер Мадьяр провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та запросив його на урочистості з нагоди 70-х роковин Угорська революція 1956 року, які відбудуться у жовтні.

Про бесіду повідомили ізраїльські джерела, назвавши розмову "серцевою". Мадьяр підкреслив намір зберегти тісні стосунки між Будапештом та Єрусалимом та офіційно запросив Нетаньяху відвідати святкові заходи.




