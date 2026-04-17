Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зазнав поразки на парламентських виборах, не був союзником Росії в Євросоюзі. Він був "союзником угорського народу". Зокрема Будапешт за його прем'єрства підтримував санкції проти Москви. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

При цьому речник зазначив, що в Москві поки не знають, чи стане зміна влади в Угорщині негативною для Російської Федерації, а також те, майбутній прем'єр-опозиціонер Петер Мадяр "піде на діалог з Кремлем", як це робив його попередник Орбан.

"Орбан, на відміну від інших лідерів ЄС, розмовляв з нами… Ми не знаємо, чи буде його наступник робити те саме. Якщо він робитиме те саме, ми це оцінимо, і це допоможе нам вирішувати проблеми та краще реагувати на ключові інтереси народів Угорщини та Росії", — висловився головний рупор Кремля.

