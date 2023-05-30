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Кремль отреагировал на атаку беспилотников по Москве

В Кремле ответили на утреннюю атаку дронов по столице России.

сегодня, 13:37 comments4280
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Автор:

Slava Kot

Представитель Кремля Дмитрий Песков на своем брифинге отреагировал на атаку неизвестными беспилотниками по Москве и прилегающих к ней территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кремль отреагировал на атаку беспилотников по Москве

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Украина нанесла удары беспилотниками по столице России.


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"Атака беспилотников на Москву – это ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений в Украине. Убежден, что за атакой беспилотников на столичный регион стоит киевский режим", – сказал Песков.

Украина официально не подтвердила, осуществляла ли атаку на Москву, однако представитель Владимира Зеленского ответил, что Киев не наносил ударов по столице России беспилотниками.

Песков указал, что Владимир Путин во время атаки дронов получал информацию от российских ведомств о ситуации в Москве и 30 мая будет находиться в Кремле. Дмитрий Песков также высказался относительно того, будет ли президент России собирать специальную пресс-конференцию из-за нападения на Москву.

"Путин не планирует выступать со специальным обращением после атаки БПЛА по Москве и Подмосковью", — заявил спикер Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки беспилотников по Москве депутат Госдумы РФ заявил, что для России начинается "новая реальность, которую необходимо осознать".

Также "Комментарии" писали, что появилась карта, указывающая, что большинство беспилотников, атаковавших Москву, были рядом с резиденцией президента России Владимира Путина и домов, принадлежащих российским элитам.



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Источник: https://t.me/tass_agency/194028
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