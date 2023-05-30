Кремль отреагировал на атаку беспилотников по Москве

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Slava Kot
Представитель Кремля Дмитрий Песков на своем брифинге отреагировал на атаку неизвестными беспилотниками по Москве и прилегающих к ней территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Украина нанесла удары беспилотниками по столице России.
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Украина официально не подтвердила, осуществляла ли атаку на Москву, однако представитель Владимира Зеленского ответил, что Киев не наносил ударов по столице России беспилотниками.
Песков указал, что Владимир Путин во время атаки дронов получал информацию от российских ведомств о ситуации в Москве и 30 мая будет находиться в Кремле. Дмитрий Песков также высказался относительно того, будет ли президент России собирать специальную пресс-конференцию из-за нападения на Москву.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки беспилотников по Москве депутат Госдумы РФ заявил, что для России начинается "новая реальность, которую необходимо осознать".
Также "Комментарии" писали, что появилась карта, указывающая, что большинство беспилотников, атаковавших Москву, были рядом с резиденцией президента России Владимира Путина и домов, принадлежащих российским элитам.
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