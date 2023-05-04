logo

BTC/USD

29210.30

ETH/USD

1906.33

LTC/USD

88.45

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль отреагировал на мирную "миссию" Папы Римского по окончании войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль отреагировал на мирную "миссию" Папы Римского по окончании войны

В России ничего не известно о мирной миссии Папы Римского по войне в Украине.

сегодня, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Папа Римский Франциск, находясь с визитом в Венгрии, заявил, что Ватикан имеет секретную "миссию" по прекращению боевых действий на территории Украины. В Кремле отреагировали на сообщения понтифика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Кремль отреагировал на мирную "миссию" Папы Римского по окончании войны

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Понтифик не раз пытался выступить посредником между Москвой и Киевом и практически еженедельно призывал к миру после полномасштабного вторжения России. Несмотря на это, долгое время Папа Римский Франциск не осуждал прямо российскую агрессию, а также привлекал к совместным акциям украинцев и россиян, что вызвало негатив в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Во время посещения Венгрии Папа Римский объявил, что имеет тайную "миссию" для создания мира между Украиной и Россией, однако отметил необходимость держать в секрете эти планы. В Кремле сообщили, что не располагают информацией о мирных инициативах понтифика.

"Мы знаем, что понтифик постоянно думает о мире, и мы знаем, что понтифик думает о том, как можно положить конец этому конфликту. Но мы не знаем никаких детальных планов, предложенных Ватиканом в этом контексте", — сказал Дмитрий Песков.

Примечательно, что Украина также отреагировала на секретную "миссию" Папы Римского. Украинский представитель сообщил, что Зеленский не знаю о мирных переговорах с участием Ватикана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия обвинила США и Украину в атаках на Кремль и попытке покушения на Путина.

Также "Комментарии" писали о НАТО, обеспокоенных активностью России. РФ может провести диверсию на подводных интернет-кабелях, что представляет угрозу для западного мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/may/04/russia-ukraine-war-live-air-raid-sirens-in-kyiv-and-eastern-regions-zelenskiy-denies-responsibility-for-kremlin-drone-attack#top-of-blog
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!