Папа Римский Франциск, находясь с визитом в Венгрии, заявил, что Ватикан имеет секретную "миссию" по прекращению боевых действий на территории Украины. В Кремле отреагировали на сообщения понтифика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Понтифик не раз пытался выступить посредником между Москвой и Киевом и практически еженедельно призывал к миру после полномасштабного вторжения России. Несмотря на это, долгое время Папа Римский Франциск не осуждал прямо российскую агрессию, а также привлекал к совместным акциям украинцев и россиян, что вызвало негатив в Украине.

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Во время посещения Венгрии Папа Римский объявил, что имеет тайную "миссию" для создания мира между Украиной и Россией, однако отметил необходимость держать в секрете эти планы. В Кремле сообщили, что не располагают информацией о мирных инициативах понтифика.

"Мы знаем, что понтифик постоянно думает о мире, и мы знаем, что понтифик думает о том, как можно положить конец этому конфликту. Но мы не знаем никаких детальных планов, предложенных Ватиканом в этом контексте", — сказал Дмитрий Песков.

Примечательно, что Украина также отреагировала на секретную "миссию" Папы Римского. Украинский представитель сообщил, что Зеленский не знаю о мирных переговорах с участием Ватикана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия обвинила США и Украину в атаках на Кремль и попытке покушения на Путина.

Также "Комментарии" писали о НАТО, обеспокоенных активностью России. РФ может провести диверсию на подводных интернет-кабелях, что представляет угрозу для западного мира.