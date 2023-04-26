Кремль отреагировал на решение Норвегии выслать дипломатов РФ

Норвегия изгнала 15 российских дипломатов из своего посольства в Осло. В Кремле прибегли к аналогичным шагам и объявили о нежелательном присутствии десяти представителей Норвегии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



МИД РФ. Фото из открытых источников

13 апреля МИД Норвегии сообщил, что российские представители в посольстве прикрываются за дипломатическими должностями и осуществляют шпионскую деятельность. Как следствие, руководство скандинавской страны приняло решение выслать российских чиновников.

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"Этот враждебный шаг еще больше усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, которые находятся и без того на критически низком уровне", — заявили в российском ведомстве.

Две недели спустя Россия вызвала посла Норвегии Роберта Квиле и вручила ему ноту протеста. В нем было сообщено, что РФ просит выслать десять сотрудников дипломатической миссии Норвегии в России. Помимо уменьшения количества норвежских чиновников, Кремль ввел ограничения для дипломатов скандинавской страны по найму персонала среди граждан Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция выслала пять российских дипломатов, проводивших шпионскую деятельность в стране. В заявлении Министерства иностранных дел Швеции указали, что представители России нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Это не в первый раз страны массово изгоняют российских дипломатов. После вторжения РФ в Украину Польша, Швеция, Австрия и другие европейские страны выслали дипломатов из своих посольств.

Также "Комментарии" писали о рейтинге одобрения глобального лидерства США, Китая и России.