Кремль отреагировал на сообщение о "соглашении" России для США по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал неправдой сообщение СМИ, что Россия подготовила для США предложение перестать делиться разведывательной информацией для Украины в обмен на такие же шаги Москвы относительно Тегерана. По словам представителя Путина, такая информация является "лживой".

Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос, предлагала ли Россия США соглашение о Украине.

"Мы безусловно видели это сообщение. Оно относится к категории ложных, а точнее, лживых", — заявил Песков.

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимные источники сообщило, что представители России якобы обсуждали с американской стороной возможный обмен разведывательной информацией. Согласно материалу, во время встречи в Майами специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев мог озвучить предложение, согласно которому Москва прекращает передавать Ирану данные об американских военных объектах на Ближнем Востоке.

Как утверждалось в публикации, Вашингтон должен отказаться от передачи разведывательной информации Украине. Однако по данным источников, американская сторона отклонила такое предложение от РФ.

В материале также отмечалось, что Москва якобы предлагала другую инициативу, а именно перевозку примерно 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию. По информации журналистов, и это предложение также не получило поддержки со стороны США.

