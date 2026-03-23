Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Кремль отреагировал на сообщение о "соглашении" России для США по Украине
Кремль отреагировал на сообщение о "соглашении" России для США по Украине

Песков назвал "лживыми" сообщения о якобы предложении России США обменять разведданные по Ирану и Украине.

23 марта 2026, 12:50
Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал неправдой сообщение СМИ, что Россия подготовила для США предложение перестать делиться разведывательной информацией для Украины в обмен на такие же шаги Москвы относительно Тегерана. По словам представителя Путина, такая информация является "лживой".

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос, предлагала ли Россия США соглашение о Украине.

"Мы безусловно видели это сообщение. Оно относится к категории ложных, а точнее, лживых", — заявил Песков.

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимные источники сообщило, что представители России якобы обсуждали с американской стороной возможный обмен разведывательной информацией. Согласно материалу, во время встречи в Майами специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев мог озвучить предложение, согласно которому Москва прекращает передавать Ирану данные об американских военных объектах на Ближнем Востоке.

Как утверждалось в публикации, Вашингтон должен отказаться от передачи разведывательной информации Украине. Однако по данным источников, американская сторона отклонила такое предложение от РФ.

В материале также отмечалось, что Москва якобы предлагала другую инициативу, а именно перевозку примерно 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию. По информации журналистов, и это предложение также не получило поддержки со стороны США.

