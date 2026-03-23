Кремль відреагував на повідомлення про "угоду" Росії для США щодо України

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав неправдою повідомлення ЗМІ, що Росія підготувала для США пропозицію перестати ділитися розвідувальною інформацію для України в обмін на такі ж самі кроки Москви щодо Тегерану. За словами представника Путіна, така інформація є "брехливою".

Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання, чи пропонувала Росія США угоду шодо України.

"Ми безумовно бачили це повідомлення. Воно відноситься до категорії неправдивих, а точніше, брехливих", — заявив Пєсков.

Раніше видання Politico з посиланням на анонімні джерела повідомило, що представники Росії нібито обговорювали з американською стороною можливий обмін розвідувальною інформацією. Згідно з матеріалом, під час зустрічі в Маямі спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрієв міг озвучити пропозицію, за якою Москва припиняє передавати Ірану дані про американські військові об’єкти на Близькому Сході.

Натомість, як стверджувалося у публікації, Вашингтон мав би відмовитися від передачі розвідувальної інформації Україні. Однак, за даними джерел, американська сторона відхилила таку пропозицію від РФ.

У матеріалі також зазначалося, що Москва нібито пропонувала іншу ініціативу, а саме перевезення приблизно 450 кілограмів збагаченого урану з Ірану до Росії. За інформацією журналістів, і ця пропозиція також не отримала підтримки з боку США.

