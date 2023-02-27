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Кремль отреагировал на возможные поставки оружия из Китая

В Кремле появилась реакция официальных лиц о возможности Китая предоставить военную технику для Российской Федерации.

сегодня, 13:21
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Автор:

Slava Kot

Директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что Китай серьезно рассматривает возможность поставлять оружие в Российские Федерации. На такие сообщения отреагировали в Кремле, но не захотели комментировать эту ситуацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Кремль отреагировал на возможные поставки оружия из Китая

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Несколько международных изданий, ссылаясь на свои источники, заявили, что Пекин начал обсуждать вариант поставлять оружие в Москву. Эту информацию подтвердил также руководитель ЦРУ Уильям Бернс, а немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Китай намерен отправить дроны в Россию. Все эти обвинения отрицает китайская сторона.


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Во время прессбрифинга 27 февраля у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова спросили о возможности Китая отправить беспилотники и боеприпасы для Российской Федерации.

"Не вижу необходимости комментировать. Эта информация была опровергнута китайской стороной", – заявил Песков.

Тогда российскому чиновнику задали вопрос о том, Москва подавала запрос с просьбой в Пекин о предоставлении военной помощи, однако Песков снова ответил, что вся информация опровергнута Китаем, а ему лично нечего добавить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, какие две страны остановили Путина от применения ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что нападение Российской Федерации повлекло за собой самые масштабные нарушения прав человека в наше время. Такую информацию озвучил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на конференции, посвященной 75-летию со времени подписания декларации о правах человека.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-02-27-23/index.html
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