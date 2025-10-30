В Кремле пригрозили США после слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытание ядерного оружия. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что России неизвестно о том, что любая страна сейчас проводит подобные испытания, и напомнил о действующем международном моратории.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что Соединенные Штаты не уведомляли Россию о возможных намерениях нарушить мораторий.

"Существует действительный текущий мораторий на ядерные испытания. Президент Трамп в своем заявлении упомянул, что другие страны, мол, занимаются испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то проводит подобные испытания", – сказал Песков.

Представитель Путина добавил, что Москва отреагирует в соответствии с ситуацией, если любая страна действительно нарушит международные договоренности.

"Я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось: если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать в соответствии с ситуацией", — пригрозил спикер Кремля.

Песков заметил, что если Трамп под испытанием ядерного оружия имел в виду российские системы "Буревестник" или "Посейдон", то эта информация не соответствует действительности. Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве надеются, что информация о российских разработках была донесена до президента США корректно.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон должен проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими государствами, которые, по его словам, уже делают это.

С 1996 года действует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), запрещающий любые ядерные взрывы в мирных или военных целях. Хотя США и Россия подписали этот документ, ни одна из них не ратифицировала его. Последние ядерные испытания Россия провела в 1990 году, а США – в 1996-м.

