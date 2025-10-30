В Кремле пригрозили США после слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытание ядерного оружия. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что России неизвестно о том, что любая страна сейчас проводит подобные испытания, и напомнил о действующем международном моратории.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что Соединенные Штаты не уведомляли Россию о возможных намерениях нарушить мораторий.
Представитель Путина добавил, что Москва отреагирует в соответствии с ситуацией, если любая страна действительно нарушит международные договоренности.
Песков заметил, что если Трамп под испытанием ядерного оружия имел в виду российские системы "Буревестник" или "Посейдон", то эта информация не соответствует действительности. Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве надеются, что информация о российских разработках была донесена до президента США корректно.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон должен проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими государствами, которые, по его словам, уже делают это.
С 1996 года действует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), запрещающий любые ядерные взрывы в мирных или военных целях. Хотя США и Россия подписали этот документ, ни одна из них не ратифицировала его. Последние ядерные испытания Россия провела в 1990 году, а США – в 1996-м.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на заявление Трампа о ядерных испытаниях.
Также "Комментарии" писали, что Путин заявил об испытании нового ядерного оружия "Посейдон".