Путін заявив про випробовування нової ядерної зброї "Посейдон": що це таке

Російський диктатор Володимир Путін заявив про проведення випробувань нового стратегічного озброєння — безпілотного підводного апарату "Посейдон". Апарат, оснащений ядерною енергетичною установкою, може стати частиною російської доктрини ядерного стримування.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін заявив, що 28 жовтня Росія провела випробування ядерного апарату "Посейдон". За словами Путіна, під час випробувань була успішно запущена атомна енергетична установка, і апарат "пройшов певну кількість часу" під водою.

"Вчора провели ще одне випробування, ще одного перспективного комплексу — це безекіпажний підводний апарат "Посейдон" теж з ядерною енергетичною установкою. Це величезний успіх", — сказав президент.

Також російський диктатор заявив про потужність ядерної торпеди "Посейдон".

"Потужність "Посейдона" значно перевищує потужність ракети "Сармат"", — заявив Путін.

Що таке "Посейдон"

"Посейдон" 2М39 (раніше відомий як "Статус-6", кодове позначення НАТО — Kanyon) – це проєкт безпілотного підводного апарату, який, за задумом розробників, має функцію ядерної торпеди. Росіяни заявляють, що зброя призначена для ударів по прибережним територіям з створенням великого радіоактивного забруднення, а також ураження кораблів і військово-морських баз.

Концептуально "Посейдон" успадковує ідеї радянського проєкту Т-15 — гігантської торпеди, що мала завдавати ударів по узбережжю США.

Через закритість проєкту достовірної інформації про технічні характеристики "Посейдона" обмаль. За оцінками різних джерел, довжина апарату може становити 16–24 метри, діаметр — 1,5–2 метри, а маса близько 100 тонн. Через свої величезні габарити транспортувати "Посейдон" можуть лише спеціально спроєктовані підводні човни-носії.

Наявність ядерної енергоустановки дозволяє апарату мати практично необмежений радіус дії та високу автономність, що робить його складною мішенню для систем протипідводної оборони.

Випробування "Посейдона" відбулося через кілька днів після того, як Росія випробувала міжконтинентальну ракету "Буревісник" із ядерною установкою, яку називають "летючим Чорнобилем".

