Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия становится все более зависимой от Китая. На такие сообщения из Франции отреагировал представитель администрации президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Эммануэль Макрон сказал, что Российская Федерация "вошла в форму подчинения в отношении Китая". Такое заявление французский президент объяснил тем, что Запад все больше избегает контактов с Россией и соблюдает санкционные меры после вторжения российских солдат в Украину.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления Макрона о зависимости России от Китая.

"Москва категорически не соглашается с мнением Парижа о вассальной зависимости РФ от Китая", — сказал Дмитрий Песков и добавил, что связи России с Китаем являются связями стратегического партнерства и не имеют ничего общего с зависимостью.

Напомним, что несмотря на заявления Кремля, экономика России все больше зависит от Китая. Интересно, что начиная с февраля 2023 года, именно китайский юань обогнал доллар и стал самой популярной валютой в Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль угрожающе отреагировал на приезд Зеленского в Великобританию. Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков пригрозил Киеву дополнительными сложностями в ходе войны.

Также "Комментарии" писали, что подобная реакция Кремля была и на прибытие в Украину нового дальнобойного оружия от союзников. Тогда Дмитрий Песков заявил, что следует ожидать ответа от России на такие действия партнеров Украины.



