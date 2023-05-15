logo

BTC/USD

27425.34

ETH/USD

1829.41

LTC/USD

87.03

USD/UAH

37.57

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль ответил на заявления Макрона о зависимости России от Китая
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль ответил на заявления Макрона о зависимости России от Китая

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Франции, указавшего на зависимость России от Китая.

сегодня, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия становится все более зависимой от Китая. На такие сообщения из Франции отреагировал представитель администрации президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кремль ответил на заявления Макрона о зависимости России от Китая

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Эммануэль Макрон сказал, что Российская Федерация "вошла в форму подчинения в отношении Китая". Такое заявление французский президент объяснил тем, что Запад все больше избегает контактов с Россией и соблюдает санкционные меры после вторжения российских солдат в Украину.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления Макрона о зависимости России от Китая.

"Москва категорически не соглашается с мнением Парижа о вассальной зависимости РФ от Китая", — сказал Дмитрий Песков и добавил, что связи России с Китаем являются связями стратегического партнерства и не имеют ничего общего с зависимостью.

Напомним, что несмотря на заявления Кремля, экономика России все больше зависит от Китая. Интересно, что начиная с февраля 2023 года, именно китайский юань обогнал доллар и стал самой популярной валютой в Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль угрожающе отреагировал на приезд Зеленского в Великобританию. Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков пригрозил Киеву дополнительными сложностями в ходе войны.

Также "Комментарии" писали, что подобная реакция Кремля была и на прибытие в Украину нового дальнобойного оружия от союзников. Тогда Дмитрий Песков заявил, что следует ожидать ответа от России на такие действия партнеров Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/191964
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!