Кремль придумывает новые способы наполнить бюджет России

Руководство России ведет диалог с крупными компаниями на рынке страны, чтобы те предоставили дополнительные поступления в бюджет РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин пытается получить дополнительные деньги для бюджета России, постоянно недополучающего средства из-за санкций против РФ. В прошлом году в России был зафиксирован рекордный уровень дефицита бюджета. Кроме того, выросли расходы, связанные с войной в Украине. Поэтому в Кремле пытаются "мобилизовать доходы" бюджета и настаивают, что бизнес в России должен совершить разовые поступления для государства. Вицепремьер Андрей Белоусов подтвердил намерения Кремля.

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"Одноразовый добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается", — сказал российский чиновник.

Российский политик отметил, что это не повышение налогов для компаний РФ. Кроме того, Белоусов добавил, что в первой половине 2022 года российские компании получили высокую прибыль. В общем, как должны платиться дополнительные поступления в бюджет РФ пока неизвестно, но ожидается, что Кремль сможет получить около 250 млрд рублей.

Ранее Путин обязал российские государственные предприятия, занимающиеся добычей и продажей газа и нефти, платить в бюджет РФ больше денег. В общем, такие действия Кремля позволят получить России 1,8 трлн рублей.

Также "Комментарии" сообщали о реакции Владимира Путина на выход иностранных компаний с российского рынка. Президент России пытался убедить, что санкции и уменьшение иностранных компаний в стране приведут только к улучшению ситуации.