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Кремль реагирует на возможность избрания Камалы Харрис президентом США

Появилась реакция Кремля на Камалу Харрис, как возможную замену Джо Байдена в президентской гонке в США.

сегодня, 13:22
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Slava Kot

После снятия Джо Байдена с президентской гонки главной конкуренткой Дональда Трампа считается вице-президент США Камала Харрис. В Кремле отреагировали на возможность избрания Харрис президентом США и заявили о ее "недружественной риторике" о России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кремль реагирует на возможность избрания Камалы Харрис президентом США

Дмитрий Песков о Камале Харрис. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может дать оценку Камале Харрис.

"На этот момент мы не можем оценивать какую-то потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, потому что до сих пор какого-либо ее вклада в наши отношения не было замечено", — сказал Песков.

Однако представитель Путина заявил, что в своих заявлениях Харрис неоднократно критиковала Россию.

"Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой довольно недружественной нашей стране, но других каких-то ее действий по двусторонним отношениям, со знаком плюс или со знаком минус, мы не фиксировали до сих пор", — подчеркнул Песков.

Также спикер Кремля добавил, что несмотря на отказ Байдена участвовать в президентской гонке, США и дальше будут помогать Украине в войне против России. Однако, по словам Пескова, это "не может повлиять на результат" так называемой "специальной военной операции".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на отказ Байдена снова попытаться стать президентом США и сразиться за это с Дональдом Трампом.

Также "Комментарии" писали, действительно ли Камала Харрис имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем Джо Байден. Последние опросы показали ее шансы на победу в противостоянии с Дональдом Трампом.



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