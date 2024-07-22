Кремль реагирует на возможность избрания Камалы Харрис президентом США

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Slava Kot
После снятия Джо Байдена с президентской гонки главной конкуренткой Дональда Трампа считается вице-президент США Камала Харрис. В Кремле отреагировали на возможность избрания Харрис президентом США и заявили о ее "недружественной риторике" о России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Дмитрий Песков о Камале Харрис. Фото из открытых источников
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может дать оценку Камале Харрис.
Однако представитель Путина заявил, что в своих заявлениях Харрис неоднократно критиковала Россию.
Также спикер Кремля добавил, что несмотря на отказ Байдена участвовать в президентской гонке, США и дальше будут помогать Украине в войне против России. Однако, по словам Пескова, это "не может повлиять на результат" так называемой "специальной военной операции".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на отказ Байдена снова попытаться стать президентом США и сразиться за это с Дональдом Трампом.
Также "Комментарии" писали, действительно ли Камала Харрис имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем Джо Байден. Последние опросы показали ее шансы на победу в противостоянии с Дональдом Трампом.
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