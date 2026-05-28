Кремль сделал новое угрожающее предупреждение для иностранных посольств в Киеве

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "довела до сведения" иностранных дипломатических миссий информацию о возможных ударах по Киеву, а решение о дальнейшей работе посольств каждая страна должна принимать самостоятельно.

Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о якобы выезде американского посольства из Киева, хотя эта информация уже была опровергнута украинской стороной. В то же время, он подчеркнул, что Москва предупредила дипломатов об опасности.

"Так это или не так, я не знаю, но вы знаете, что наша информация была доведена до сведения всех, а дальше все сами принимают решения", — пригрозил Песков.

Заявления прозвучали после того, как Министерство иностранных дел России 25 мая пригрозило "системными ударами" Киеву и атаками на "центры принятия решений".

Несмотря на угрозы Москвы, большинство западных дипломатических представительств продолжили работу в столице Украины. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявляла, что европейские посольства остаются в Киеве. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала российские заявления "шедевром лицемерия" и подчеркнула, что Европейский Союз не собирается покидать Украину. По ее словам, Россия хочет "страха и паники" в Украине. Посольства Франции, Польши, Германии и Великобритании также подтвердили, что будут работать в обычном режиме.

