Кремль сделал новое угрожающее предупреждение для иностранных посольств в Киеве
Кремль сделал новое угрожающее предупреждение для иностранных посольств в Киеве

Дмитрий Песков заявил, что иностранные посольства не воспринимают всерьез угрозы России.

28 мая 2026, 12:40
Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "довела до сведения" иностранных дипломатических миссий информацию о возможных ударах по Киеву, а решение о дальнейшей работе посольств каждая страна должна принимать самостоятельно.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о якобы выезде американского посольства из Киева, хотя эта информация уже была опровергнута украинской стороной. В то же время, он подчеркнул, что Москва предупредила дипломатов об опасности.

"Так это или не так, я не знаю, но вы знаете, что наша информация была доведена до сведения всех, а дальше все сами принимают решения", — пригрозил Песков.

Заявления прозвучали после того, как Министерство иностранных дел России 25 мая пригрозило "системными ударами" Киеву и атаками на "центры принятия решений".

Несмотря на угрозы Москвы, большинство западных дипломатических представительств продолжили работу в столице Украины. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявляла, что европейские посольства остаются в Киеве. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала российские заявления "шедевром лицемерия" и подчеркнула, что Европейский Союз не собирается покидать Украину. По ее словам, Россия хочет "страха и паники" в Украине. Посольства Франции, Польши, Германии и Великобритании также подтвердили, что будут работать в обычном режиме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США ответили, действительно ли их посольство тайно сбежало из Киева после угроз РФ.

Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты прибегли к циничному шагу в ООН по угрозам России ударить по Киеву.



