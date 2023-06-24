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Кремль сделал предложение Пригожину – чем ответил главарь «Вагнера»

Пригожин отказался принимать условия Кремля

сегодня, 16:14 comments1847
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Кравцев Сергей
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В администрации российского диктатора Владимира Путина пытались договориться с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, но он отказался принимать условия Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские телеграмм-каналы, также сайт "Важные истории".

Кремль сделал предложение Пригожину – чем ответил главарь «Вагнера»

Владимир Путин и Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Сообщается, что якобы Кремль вчера пытался выйти на Пригожина и договориться с ним. Ему звонили из АП и предлагали отказаться от своих планов, а все его публичные сообщения объяснить взломом и подделкой голоса. Сам Путин на Пригожина не выходил и с ним разговора не имел. Об этом российским СМИ рассказал источник, близкий к администрации Путина.


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По словам источника, после того как Пригожин отказался принимать условия администрации Путин дал команду возбудить против него уголовное дело и разобраться по-жесткому.

После первых сообщений Пригожина в нескольких российских провластных телеграмм-каналах начали появляться новости о том, что на самом деле все заявления главаря вагнеровцев — "фейк" и "результат взлома".

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Утром Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам заговорил о мятеже и измене в России, отдав приказ войскам на ликвидацию тех, кто пытается расколоть российское общество. 

Читайте также на портале "Комментарии" — мятеж Пригожина: почему внутри РФ начинается период "спецопераций" – что будет с режимом Путина.




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Источник: https://t.me/istories_media/2837?fbclid=IwAR2kzk_wmPPtQtxPhhbDdW3VdMzzjn37vEk7UWqoNjXzKG5skuwjtI9sQNk
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