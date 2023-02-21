Кремль страдает от нехватки ресурса для активного наступления: Что выдумал Путин

Без еще одной общей или какой-либо частичной мобилизации у Кремля нет ресурса для наступления на фронте в Украине. Такое мнение в телеэфире высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь. Он отметил, что ситуация на фронте не меняется уже несколько недель.



Путин, послание в ФС

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Российские войска вовсю пытаются прорвать украинскую оборону и таким образом оккупировать полностью Донецкую и Луганскую области. Это не скрывает и высшее российское руководство, и военное руководство, генералы, что сейчас это главная задача, то есть оккупировать Донецкую, Луганскую области, чтобы можно было зафиксировать успех. Очевидно, что до обращения Путина к Федеральному собранию, которое сегодня было, генералы не выполнили эту задачу. Поэтому Путин о военных успехах много не говорил", — сказал Самусь.

Эксперт добавил, что на фоне отсутствия даже минимальных успехов на поле боя также разгорается конфликт между наступающими силами — самой российской оккупационной армией и ППК "Вагнер". В частности, есть проблемы с обеспечением "вагнеровцев" и боеприпасами, и личным составом.

“И это значит, что вот эта интенсивность самого наступления может иссякнуть уже через некоторое время, потому что и мотивация падает, и с другой стороны, если снимается, скажем так, срочность политических задач по оккупации Донецкой и Луганской областей, тогда интенсивность боев может быть пониженная. Тем более что Путин не объявил ту мобилизацию, о которой уже давно говорят. Без дополнительной мобилизации новейших резервов в русской армии просто физически не может показаться. А это значит, что на любых участках фронта не могут появиться ударные группировки, которые необходимы для проведения наступательных операций", — сказал Самусь.

По его мнению, это свидетельствует о том, что Путин решил идти по пути затягивания войны против Украины.

“То, что сегодня Путин не смог объявить эту мобилизацию… По-видимому, существуют проблемы в оценках именно генералов военных, что это уже делать поздно и пот нужно идти по сценарию, видимо, замораживание, затягивание конфликта, о чем в целом сегодня Путин и говорил в своей речи”, — считает эксперт.

Как писали "Комментарии", по мнению бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, президент России полностью оторвался от политической реальности и в своем послании не дал российскому обществу ни одного действенного совета по выходу из военно-политического кризиса.

Напомним, что сегодня руководитель страны-агрессора выступил со своим посланием в Федеральное собрание. В нем Путин попытался представить свой взгляд на год войны в Украине. Он попытался объяснить, почему напал на Украину и начал войну, также очень своеобразно заявил о желании прекратить войну.