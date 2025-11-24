logo

Россия Кремль угрожает жесткой ответкой США: какая позиция Вашингтона разозлила Москву
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль угрожает жесткой ответкой США: какая позиция Вашингтона разозлила Москву

Кремля пытается всеми возможными способами сорвать международный процесс по использованию российских активов в пользу Украины

24 ноября 2025, 12:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские пропагандисты продвигают новый элемент экономического шантажа и угрожает так называемой "зеркальной конфискацией" американских активов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Кремль угрожает жесткой ответкой США: какая позиция Вашингтона разозлила Москву

Замороженные активы России. Фото: из открытых источников

Министерство финансов РФ заявляло о якобы готовности к "контрмерам" в ответ на шаги США по замороженным российским резервам. После этого в медиапространстве появились манипуляции о возможных потерях Вашингтона в размере 6,6 млрд долларов. Эту сумму РФ называет "компенсацией".

На самом деле эти угрозы носят исключительно политический характер, уверяют в ЦПД. Ведь экономических механизмов для полноценной конфискации активов США у России нет — там еще в 2022 году был заблокирован вывод активов "недружественных" стран.

"Главная цель Кремля — сорвать международный процесс по использованию российских активов в пользу Украины, запугать союзников и склонить их к более "осторожной" политике", — говорится в публикации ЦПД.

Таким образом, убеждены аналитики Центра, Москва стремится повлиять на позицию Вашингтона и партнеров, навязывая выгодные для себя сценарии по замороженным резервам.

"Кремль использует экономические угрозы, чтобы внести раскол, заблокировать решение по активам и ослабить поддержку Украины", — отмечают в ЦПД.

