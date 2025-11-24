Кремль погрожує жорсткою відповіддю США: яка позиція Вашингтона розлютила Москву

Російські пропагандисти просувають новий елемент економічного шантажу та загрожують так званою "дзеркальною конфіскацією" американських активів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Заморожені активи РФ. Фото: з відкритих джерел

Міністерство фінансів РФ заявляло про нібито готовність до "контрзаходів" у відповідь на кроки США щодо заморожених російських резервів. Після цього в медіапросторі з'явилися маніпуляції про можливі втрати Вашингтона у розмірі 6,6 млрд. доларів. Цю суму РФ називає "компенсацією".

Насправді ці погрози мають виключно політичний характер, запевняють у ЦПД. Адже економічних механізмів для повноцінної конфіскації активів США Росія не має — там ще 2022 року було заблоковано виведення активів "недружніх" країн.

"Головна мета Кремля — зірвати міжнародний процес щодо використання російських активів на користь України, залякати союзників та схилити їх до більш "обережної" політики", — йдеться у публікації ЦПД.

Таким чином, переконані аналітики Центру, Москва прагне вплинути на позицію Вашингтона та партнерів, нав'язуючи вигідні для себе сценарії щодо заморожених резервів.

"Кремль використовує економічні загрози, щоб внести розкол, заблокувати рішення щодо активів та послабити підтримку України", — зазначають у ЦПД.

