Россия надеется, что переговоры между Москвой и Киевом по мирному урегулированию военного конфликта вскоре возобновятся, но этом произойдет в том случае, если в Украине наконец-то поймут требования, которые озвучивает Кремль. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости", а также ряд других российских СМИ.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

"Киеву предстоит понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ", – заявил рупор Кремля.

Песков высказал мнение, что переговоры между Россией и Украиной уже могли бы состояться, если бы не позиция Запада во главе с Вашингтоном, который делает все, лишь бы военные действия в Украине продолжались.

По словам Пескова, это якобы западные союзники Украины не дают украинцам права самостоятельно ни говорить, ни думать о мире.

Важно понять, что Песков не заявил о переговорах, на которых можно прийти к какому-то компромиссному решению, он заявил о переговорах, которые фактически означают капитуляцию Украины, ведь речь идет о том, чтобы принять условия Кремля на этих переговорах, подписав соответствующий документ.

Пресс-секретарь Путина заявил, что хоть сейчас переговоры и поставлены на паузу, но он верит, что здравый смысл начнет преобладать и на Западе перестанут противится мирным переговорам по Украине.

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