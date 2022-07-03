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Кремль зовет Украину на переговоры, но у Путина есть условие

Пресс-секретать Путина Песков заявил, что Запада, как и раньше не дает возможности Украине самой включиться в переговоры по урегулированию конфликта

сегодня, 15:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия надеется, что переговоры между Москвой и Киевом по мирному урегулированию военного конфликта вскоре возобновятся, но этом произойдет в том случае, если в Украине наконец-то поймут требования, которые озвучивает Кремль. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости", а также ряд других российских СМИ.

Кремль зовет Украину на переговоры, но у Путина есть условие

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

"Киеву предстоит понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ", – заявил рупор Кремля.

Песков высказал мнение, что переговоры между Россией и Украиной уже могли бы состояться, если бы не позиция Запада во главе с Вашингтоном, который делает все, лишь бы военные действия в Украине продолжались. 

По словам Пескова, это якобы западные союзники Украины не дают украинцам права самостоятельно ни говорить, ни думать о мире. 

Важно понять, что Песков не заявил о переговорах, на которых можно прийти к какому-то компромиссному решению, он заявил о переговорах, которые фактически означают капитуляцию Украины, ведь речь идет о том, чтобы принять условия Кремля на этих переговорах, подписав соответствующий документ.

Пресс-секретарь Путина заявил, что хоть сейчас переговоры и поставлены на паузу, но он верит, что здравый смысл начнет преобладать и на Западе перестанут противится мирным переговорам по Украине. 

Читайте на портале "Комментарии" — громкие взрывы в российском Белгороде: разрушения 11 многоэтажек и частных домов – есть погибшие, россияне винят Украину и говорят об обстреле.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина заявили, что часть "спецоперации" выполнена – Луганщина оккупирована.




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