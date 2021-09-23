logo
Русский Українська

BTC/USD

43857.88

ETH/USD

3104.99

LTC/USD

159.35

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Крушение самолета в России: никто не выжил (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Крушение самолета в России: никто не выжил (ФОТО)

Спасатели продолжают поиски

сегодня, 13:00
Автор:

Денис Подставной

В России сотрудники спасательной службы добрались до обломков самолета АН-26, который потерпел крушение неподалёку от города Хабаровск. Об этом сообщает издание УНИАН. 

Крушение самолета в России: никто не выжил (ФОТО)

Место крушения самолета АН-26. Фото: t.me/breakingmash

Обломки летательного аппарата лежат в труднодоступной местности в районе горы Хребтовая. Сообщается, что они оказались разбросаны на несколько сотен метров. 

Согласно предварительным данным на месте авиакатастрофы было обнаружено бездыханное тело одного из членов экипажа. Спасатели продолжают поиски, однако их работу усложняет сложный рельеф местности.

По информации СМИ, весь экипаж погиб. На борту находилось шесть человек.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Среди основных причин крушение называют ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вчера, 22 сентября самолет АН-26 пропал с радаров. Последний раз его видели недалеко от города Хабаровск. Борт резко перестал выходить на связь. На поиски летательного аппарата был отправлен вертолет, однако найти его не удалось из-за плохой видимости. Сегодня, обломки были обнаружены в районе посёлка Корфовский. Из-за отсутствия дороги к месту падения спасателям пришлось идти пешком несколько километров. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на востоке Китая столкнулись два судна. Неподалёку от острова Чжоушань грузовое судно протаранило рыболовецкую шхуну. На борту второго судна находилось семеро человек. Вскоре после удара оно пошло ко дну. Четверо человек были спасены. Один человек погиб и еще двое считаются пропавшими без вести. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/world/aviakatastrofa-v-rossii-poyavilis-pervye-foto-i-video-s-mesta-krusheniya-nikto-ne-vyzhil-novosti-mira-11554417.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ