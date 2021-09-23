Крушение самолета в России: никто не выжил (ФОТО)

В России сотрудники спасательной службы добрались до обломков самолета АН-26, который потерпел крушение неподалёку от города Хабаровск. Об этом сообщает издание УНИАН.

Место крушения самолета АН-26. Фото: t.me/breakingmash

Обломки летательного аппарата лежат в труднодоступной местности в районе горы Хребтовая. Сообщается, что они оказались разбросаны на несколько сотен метров.

Согласно предварительным данным на месте авиакатастрофы было обнаружено бездыханное тело одного из членов экипажа. Спасатели продолжают поиски, однако их работу усложняет сложный рельеф местности.

По информации СМИ, весь экипаж погиб. На борту находилось шесть человек.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Среди основных причин крушение называют ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вчера, 22 сентября самолет АН-26 пропал с радаров. Последний раз его видели недалеко от города Хабаровск. Борт резко перестал выходить на связь. На поиски летательного аппарата был отправлен вертолет, однако найти его не удалось из-за плохой видимости. Сегодня, обломки были обнаружены в районе посёлка Корфовский. Из-за отсутствия дороги к месту падения спасателям пришлось идти пешком несколько километров. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на востоке Китая столкнулись два судна. Неподалёку от острова Чжоушань грузовое судно протаранило рыболовецкую шхуну. На борту второго судна находилось семеро человек. Вскоре после удара оно пошло ко дну. Четверо человек были спасены. Один человек погиб и еще двое считаются пропавшими без вести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!