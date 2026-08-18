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"Кто коня забыл на солнце?": в сети насмехаются над аномальным загаром Лаврова (ФОТО)

Глава МИД РФ Сергей Лавров удивил темным загаром.

18 августа 2026, 19:00
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Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров привлек внимание пользователей соцсетей необычно темным загаром. Резкое изменение его облика стало поводом для многочисленных шуток и иронических комментариев.

"Кто коня забыл на солнце?": в сети насмехаются над аномальным загаром Лаврова (ФОТО)

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Новый вид Лаврова был замечен 17 августа во время его встречи в Москве с министром иностранных дел Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой. На обнародованных кадрах лицо российского дипломата выглядело гораздо более загоревшим, чем на фотографиях из предыдущих публичных мероприятий.

Для сравнения, еще 29 июля во время интервью российским пропагандистским медиа у Лаврова был привычный для себя цвет кожи. Поэтому пользователи соцсетей обратили особое внимание на его внешность после паузы в публичном графике.

”Кто коня забыл на солнце?”: в сети насмехаются над аномальным загаром Лаврова (ФОТО) - фото 2

Сергей Лавров с темным загаром 17 августа

”Кто коня забыл на солнце?”: в сети насмехаются над аномальным загаром Лаврова (ФОТО) - фото 2

Сергей Лавров за несколько дней до загара

В сети сразу начали появляться предположения и шутки по поводу происхождения такого загара. Некоторые пользователи иронизировали, что глава российского МИДа якобы "защищал дипломатический фронт" под южным солнцем.

"Кто коня на выпасе забыл? Он уже зажарился", — написал один из пользователей.

Другие комментаторы шутили, что на встрече в Москве перед ними якобы предстал не российский министр, а новый африканский чиновник или дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров выдал маразматическое заявление о "божественном назначении" Путина. Глава МИД РФ заявил, что приход Путина к власти в конце 1999 года был "божьим замыслом".

Также "Комментарии" писали, как Лавров пригрозил уничтожить всю помощь Украине. После этого появилась реакция Германии.



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