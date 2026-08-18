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"Хто коня забув на сонці?": у мережі насміхаються з аномальної засмаги Лаврова (ФОТО)

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров здивував темною засмагою.

18 серпня 2026, 19:00
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Slava Kot

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров привернув увагу користувачів соцмереж незвично темною засмагою. Різка зміна його зовнішності стала приводом для численних жартів та іронічних коментарів.

"Хто коня забув на сонці?": у мережі насміхаються з аномальної засмаги Лаврова (ФОТО)

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Новий вигляд Лаврова помітили 17 серпня під час його зустрічі в Москві з міністром закордонних справ Гани Семюелем Окудзето Аблаквою. На оприлюднених кадрах обличчя російського дипломата виглядало значно засмаглішим, ніж на фотографіях з попередніх публічних заходів.

Для порівняння, ще 29 липня під час інтерв'ю російським пропагандистським медіа Лавров мав звичний для себе колір шкіри. Через це користувачі соцмереж звернули особливу увагу на його зовнішність після паузи у публічному графіку.

”Хто коня забув на сонці?”: у мережі насміхаються з аномальної засмаги Лаврова (ФОТО) - фото 2

Сергій Лавров з темною засмагою 17 серпня

”Хто коня забув на сонці?”: у мережі насміхаються з аномальної засмаги Лаврова (ФОТО) - фото 2

Сергій Лавров за кілька днів до засмаги

У мережі одразу почали з'являтися припущення та жарти щодо походження такої засмаги. Деякі користувачі іронізували, що очільник російського МЗС нібито "захищав дипломатичний фронт" під південним сонцем. 

"Хто коня на випасі забув? Він вже засмажився", — написав один із користувачів.

Інші коментатори жартували, що на зустрічі в Москві перед ними нібито постав не російський міністр, а новий африканський чиновник або дипломат.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лавров видав маразматичну заяву про "божественне призначення" Путіна. Очільник МЗС РФ заявив, що прихід Путіна до влади наприкінці 1999 року був "божим задумом".

Також "Коментарі" писали, як Лавров пригрозив знищити всю допомогу Україні. Після цього з'явилася реакція Німеччини.



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