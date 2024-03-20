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Кто поздравляет Путина с победой: в СНБО рассказали об «интересном списке»

Алексей Данилов заявил, что Украина внимательно следит, кто поздравляет Путина с победой

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина внимательно следит за тем, кто поздравляет российского диктатора Владимира Путина с вроде бы победой на президентских выборах в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кто поздравляет Путина с победой: в СНБО рассказали об «интересном списке»

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы сейчас очень внимательно наблюдаем, кто приветствует "президента" Путина с его якобы победой. Довольно такой интересный список. Есть понимание, кто какими интересами при этом руководствуется. И у кого какие интересы в том, чтобы приветствовать этого современного Гитлера с якобы переизбранием", – отметил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что многие страны ставят во главу угла вопросы демократии и забыли, что "история ставит все на свои места".

Читайте также на портале "Комментарии" — после того, как ЦИК России объявил о "победе" диктатора Владимира Путина на "выборах" с поддержкой в 87,28%, тот закусил удила и открыто заявил, что не исключает войны с НАТО. Результаты псевдовыборов не признал ряд стран Запада, включая лидеров Евросоюза – Германию и Францию. Зато с поздравлениями поспешил ряд автократических режимов. Свою поддержку Путину высказали также такие мощные игроки как Турция и Китай. О чем говорит реакция мира на результаты путинских перевыборов? Чего от РФ ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский назвал происшедшее имитацией выборов, акцентировав, что Путин "заболел властью" и делает всё, чтобы править пожизненно. Эксперты продолжают делиться с порталом "Комментарии" своими мнениями о перевыборах Путина и дальнейшем развитии ситуации, в том числе, касательно российско-украинской войны.




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