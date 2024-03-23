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Кто стоит за терактом в России: США получили разведданные

По информации NYT, власти США заявляют, что за терактом в России стоит ИГИЛ

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ответственность за атаку на мирных граждан в Подмосковье несет ячейка террористической организации Исламского государство. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "New York Times", со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Кто стоит за терактом в России: США получили разведданные

Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в марте США собрали разведданные о том, что Исламское Государство планирует теракт в России. Члены ИГИЛ активно действуют в России, сообщил один из американских чиновников.

Спецслужбы США собирали разведданные и к марту пришли к выводу, что "Вилаят Хорасан", афганская ячейка ИГИЛ, планирует теракт в Москве. По словам представителей контртеррористической службы США, после периода относительного затишья ИГИЛ вновь вернулось к планированию атак в Европе. Причем большинство из этих планов были сорваны.

Аналитик по борьбе с терроризмом в консалтинговой фирме по безопасности Soufan Group Колин Кларк уточняет, что ИГИЛ последние два года "был зациклен" на России, критикуя Путина в своей пропаганде. Сторонники террористического объединения говорят, что на его руках кровь мусульман – имея в виду войны России в Чечне, Сирии и Афганистане.

"The New York Times" также сообщает, что США сообщали об угрозе терактов в России не только публично 7 марта, но и в частном порядке российским чиновникам.

Официальный представитель США сообщил "CBS News", что у США действительно есть разведданные, подтверждающие заявление Исламского государства об их ответственности и у них нет оснований сомневаться в них.

Отметим, 22 марта в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сити холла", находящейся на северо-западе Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — количество жертв теракта в Подмосковье возросло до 80, сообщается, что много людей погибло не от выстрелов.




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Источник: https://www.nytimes.com/2024/03/22/world/europe/isis-moscow-attack-concert-hall.html?smid=url-share
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