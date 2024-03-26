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Кто владелец "Крокус Сити Холл", выполняющий задачи от руководства России

Российский олигарх Араз Агаларов владелец ТЦ "Крокус Сити Холл", в котором произошла масштабная стрельба с более чем сотней смертей.

сегодня, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Владельцем торгового центра "Крокус Сити Холл" оказался один из самых богатых людей России Араз Агаларов. Российский бизнесмен осуществляет многомиллионные инвестиции в строительство по заказу Владимира Путина. Кроме того, он друг Дональда Трампа и подозревался в скандале по поводу вмешательства в выборы в США в 2016 году.

Кто владелец "Крокус Сити Холл", выполняющий задачи от руководства России

Российский олигарх Араз Агаларов и его сын Эмин. Фото из открытых источников

22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где были убиты 139 россиян. Ответственность за террористический акт взяла на себя организация ИГИЛ. Однако Путин и российское руководство, несмотря на возражения США, обвиняют в инциденте Украину.

Владельцем места, где произошло нападение террористов, оказался рожденный в Азербайджане Араз Агаларов. Сам Агаларов отмечает, что он гражданин РФ, а российские СМИ называют его олигархом. Состояние бизнесмена Forbes оценил в 1,2 млрд долларов.

Араз Агаларов владеет компанией Crocus Group и получает многомиллиардные государственные заказы без тендеров.

"Он предпочитает утверждать, что не получает госзаказ, а "выполняет задачи" от руководства страны. Это касается и задач, которые ставит лично Путин", – описывает Агаларова The Insider.

Российский олигарх в интервью также похвастался, что у него есть портрет Путина в собственном кабинете. Кроме того, Агаларов заявил, что Путин "идеальный выбор для России!".

"Если бы он согласился править пожизненно, я бы с радостью это принял. Страна развалится со всем этим Навальным", – рассказал Агаларов в интервью телеканалу "Дождь".

В 2002 году Араз Агаларов построил крупнейший торговый центр в районе Москвы – "Крокус Сити Холл". Кроме того, олигарх стоит за созданием крупнейшего выставочного центра России "Крокус Экспо". Именно здесь часто организуются съезды путинской партии "Единая Россия". Также компания олигарха строила МКАД и работала над строительством двух стадионов к ЧМ-2018 в Калининграде и Ростове-на-Дону. Российское руководство поручило Аразу Агаларову построить Дальневосточный федеральный университет, космодром "Восточный" и другие проекты.

В августе 2023 года Crocus Group заключила очередной контракт без тендера. По поручению Федеральной таможенной службы компания работает над проектом автомобильного пограничного перехода Торугарт в Кыргызстане за 10,5 млн руб. По информации The Insider, официально подряд получает сын олигарха Эмин Агаларов.

Агаларов и его сын имеют связи с Дональдом Трампом. В 2013 году они совместно организовали "Мисс Вселенную" в России. Конкурс красоты проходил в "Крокус Сити Холл". После его завершения они встретились с Трампом за ужином. Кроме того, Эмин Агаларов не только бизнесмен, но и певец. В одном из его клипов снялся Трамп.

В 2016 году семья Агаларова, возможно, была причастна к вмешательству в выборы в США. The Washington Post писали, что некоторые люди принимали участие в операции по "повышению электоральных шансов Трампа и причиняли ущерб Клинтон". А сам Агаларов во время избирательной кампании даровал Трампу дорогие подарки.

Интересно, что, несмотря на связи с Кремлем, Араз Агаларов и его сын не попали под санкции. The Insider указывает, что после начала полномасштабного вторжения Эмин Агаларов передал свою квартиру в Майами жене, имеющей американское гражданство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему ИГИЛ совершил теракт в России и как к этому причастен Путин.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на заявления США о непричастности Украины к теракту в Москве.



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