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Курьезный момент: СМИ показали фото Путина с саммита, которые запретили в РФ

Кремль не хочет, чтобы вы видели эти фотографии Владимира Путина, на которых он выглядит очень низким

3 ноября 2026, 19:20
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Slava Kot

Новые фотографии Владимира Путина с международного саммита "Россия – Африка" привлекли внимание пользователей сети и международных СМИ. На снимках российский диктатор стоит рядом с политическими лидерами, заметно выше его. Контраст между участниками встреч стал поводом для многочисленных насмешек, в то время как Кремль формирует другой публичный образ своего руководителя.

Курьезный момент: СМИ показали фото Путина с саммита, которые запретили в РФ

Низкий Путин на красной дорожке рядом с высокими политиками

Особо обсуждаемыми стали кадры встречи Путина с президентом Мозамбика Даниелем Чапо. По сообщениям СМИ, рост африканского лидера составляет около 195 сантиметров. На фотографиях заметно, как российский диктатор запрокидывает голову, чтобы посмотреть собеседнику в глаза во время рукопожатия.

Курьезный момент: СМИ показали фото Путина с саммита, которые запретили в РФ - фото 2

Самый неудобный момент саммита произошел, когда Путин вышел вперед, чтобы пожать руку президенту Мозамбика Даниелю Чапо. Фото: скриншот

Однако встреча с Чапо была не единственным моментом, привлекшим внимание фотографов. На других кадрах из красной дорожки Путин также выглядит значительно ниже некоторых участников саммита. Именно эти снимки стали распространять международные медиа и пользователи социальных сетей.

Курьезный момент: СМИ показали фото Путина с саммита, которые запретили в РФ - фото 2

Скромного роста 170 см, крошечный диктатор войны постоянно выглядел меньше, приветствуя чиновников на красной дорожке. Фото: скриншот

Курьезный момент: СМИ показали фото Путина с саммита, которые запретили в РФ - фото 2

Кремлевские кураторы обеспечили обнародование только портретов верхней половины тела Путина. Фото: Скриншот

Как пишет британское издание Daily Star, российские государственные медиа не публиковали фотографии с самыми неудачными ракурсами. Это контрастирует с традиционной информационной стратегией Кремля, которая годами формирует образ Путина как сильного и уверенного лидера.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Путин оконфузился на публичном мероприятии. Кремль массово удаляет видео спустя неудобный момент.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/gallery/kremlin-doesnt-want-you-see-37821269
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