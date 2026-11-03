Курьезный момент: СМИ показали фото Путина с саммита, которые запретили в РФ

Новые фотографии Владимира Путина с международного саммита "Россия – Африка" привлекли внимание пользователей сети и международных СМИ. На снимках российский диктатор стоит рядом с политическими лидерами, заметно выше его. Контраст между участниками встреч стал поводом для многочисленных насмешек, в то время как Кремль формирует другой публичный образ своего руководителя.

Низкий Путин на красной дорожке рядом с высокими политиками

Особо обсуждаемыми стали кадры встречи Путина с президентом Мозамбика Даниелем Чапо. По сообщениям СМИ, рост африканского лидера составляет около 195 сантиметров. На фотографиях заметно, как российский диктатор запрокидывает голову, чтобы посмотреть собеседнику в глаза во время рукопожатия.

Самый неудобный момент саммита произошел, когда Путин вышел вперед, чтобы пожать руку президенту Мозамбика Даниелю Чапо. Фото: скриншот

Однако встреча с Чапо была не единственным моментом, привлекшим внимание фотографов. На других кадрах из красной дорожки Путин также выглядит значительно ниже некоторых участников саммита. Именно эти снимки стали распространять международные медиа и пользователи социальных сетей.

Скромного роста 170 см, крошечный диктатор войны постоянно выглядел меньше, приветствуя чиновников на красной дорожке. Фото: скриншот

Кремлевские кураторы обеспечили обнародование только портретов верхней половины тела Путина. Фото: Скриншот

Как пишет британское издание Daily Star, российские государственные медиа не публиковали фотографии с самыми неудачными ракурсами. Это контрастирует с традиционной информационной стратегией Кремля, которая годами формирует образ Путина как сильного и уверенного лидера.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Путин оконфузился на публичном мероприятии. Кремль массово удаляет видео спустя неудобный момент.