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5 стран, массово принимающих россиян: сюда убегают больше всего граждан РФ после начала войны

В России наблюдается крупнейшая эмиграция россиян за последние 20 лет из-за вторжения РФ в Украину. Какие страны чаще всего выбирают граждане России.

сегодня, 16:16
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Slava Kot

С начала полномасштабного вторжения России в Украину около 666 тыс. россиян покину РФ и больше не вернулись в страну-агрессорку. Самыми популярными странами для побега россиян стали соседние с РФ, а также Израиль и США.

5 стран, массово принимающих россиян: сюда убегают больше всего граждан РФ после начала войны

Россияне массово бегут из России. Фото из открытых источников

Журналисты The Bell, позиционирующие себя как независимое издание, обратились в миграционные и статистические службы почти 70 стран, чтобы получить информацию о количестве граждан РФ, находящихся на их территории с начала полномасштабного вторжения.

Россияне чаще всего выбирают для побега из РФ те страны, для которых не требуется виза. Также среди граждан РФ популярен Израиль и США. Пять стран, куда чаще всего выезжали россияне после февраля 2022:

  1. — Армения – 110 тыс. человек;
  2. — Казахстан – 80 тыс. человек;
  3. — Израиль – 80 тыс. человек;
  4. — Грузия – 73,5 тыс. человек;
  5. — США – 48 тыс. человек.

Среди европейских стран россияне чаще всего выбирают Германию, куда сбежало 36 тыс. граждан РФ и Сербию – 30 тыс. россиян. Также популярной среди граждан России стала Турция – 28 тыс. россиян переехали туда после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отметим, что издание The Bell получило ответы не от всех стран. В частности, в списке отсутствуют традиционно популярные среди россиян Таиланд, Индонезия и Кипр.

Российские власти не предоставляют данных о том, сколько граждан РФ уехало после начала войны и сколько из них вернулось. Считается, что эмиграция россиян после начала большой войны в Украине самая массовая за последние 20 лет истории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах, запретивших въезд для россиян.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне нашли свою "маленькую Москву" в одной из европейских стран, куда массово переезжают после начала войны.



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Источник: https://dsmirmvjycfqnjia.aswmu6ocnb.site/posle-nachala-voyny-iz-rossii-uekhali-i-ne-vernulis-bolshe-700-tysyach-chelovek-issledovanie-the-bel
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