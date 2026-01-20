Лавров назвал условия России для переговоров с Украиной для окончания войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь заявил о якобы готовности Москвы к дипломатическому урегулированию войны против Украины, в то же время выдвинув жесткие условия для любых переговоров. По его словам, Россия согласится на диалог только при полном выполнении требований Кремля, а ответственность за отсутствие мира он традиционно возложил на Запад.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности МИД РФ, заявил, что Москва якобы "неоднократно демонстрировала добрую волю" в вопросе политических договоренностей относительно окончания войны.

"Россия отдана поиску дипломатического разрешения украинского кризиса, однако наши предложения игнорировали или откровенно срывали. Если посмотреть на историю этого кризиса, начиная с 14-го года и особенно в период с 22-го года хватало доброй воли со стороны Российской Федерации", — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также обвинил европейских партнеров в "настроенности на войну" с Россией и в попытках повлиять на позицию США, в частности, администрацию Дональда Трампа, чтобы не допустить договоренностей с Москвой. Отдельно Лавров подверг критике идею перемирия, заявив, что Россия не допустит "перевооружения Киева".

"Зеленский и Европа истерически пытаются навязать США идею о перемирии в Украине. Россия не позволит снова перевооружить киевский режим. Украина на фронте, и в политическом плане находится сейчас в очень плохой ситуации. Нынешний киевский режим — нацистский, не надо забывать об этом", — передают российские СМИ слова Лаврова.

Заявления Лаврова подтвердили, что Россия не демонстрирует готовность к компромиссам и рассматривает переговоры исключительно как инструмент навязывания собственных условий. Кремль требует от Украины полного нейтралитета, отказа от репараций, признания потери Крыма и четырех областей, а также "демилитаризацию" и "денацификацию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров цинично обвинил США во вторжении, но умолчал о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали новые цели войны. Какие украинские территории хочет получить Москва.