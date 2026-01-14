Москва заявляет о "готовности" к переговорам по войне против Украины, но только при собственных условиях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров повторил позицию Кремля, что Путин не рассматривает временное прекращение огня как приемлемый сценарий и ожидает потенциальных переговоров "серьезного содержания".

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров после встречи с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавье сделал несколько заявлений по переговорам по Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин якобы подтверждал открытость России к переговорам по процессу окончания войны.

"Путин неоднократно, в том числе за последние несколько недель на разных мероприятиях, подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры носят серьезный характер и если лица, заинтересованные в таких переговорах, действительно готовы к ним и им есть что сказать", — сказал Лавров.

В то же время глава МИД РФ подверг резкой критике позицию европейских стран, которые настаивают на немедленном перемирии, назвав такие предложения "несерьезными". По мнению Лаврова, идея прекращения огня без более широких договоренностей является попыткой Запада "выиграть время" для дальнейшей поддержки Украины. По его словам, именно поэтому Кремль не соглашается со сценарием, в котором перемирие становится первым шагом к миру.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений Bloomberg о возможном новом визите в Москву представителей команды Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Ожидается, что они могут передать Путину обновленный мирный план США по Украине. Предыдущие переговоры в таком формате состоялись в начале декабря и продолжались около пяти часов, не принеся результатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США выступили с новыми угрозами Путину после разговора с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что на Западе указали серьезные проблемы в РФ, которые заставят Путина пойти на уступки.