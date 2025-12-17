logo

Лавров подверг резкой критике Трампа за намерение начать военную операцию против союзника России
Лавров подверг резкой критике Трампа за намерение начать военную операцию против союзника России

Сергей Лавров резко отреагировал на заявления Дональда Трампа по поводу возможной военной операции против Венесуэлы.

17 декабря 2025, 16:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично осудил заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможности военной операции против Венесуэлы, которая является одним из ключевых союзников Москвы в Латинской Америке. По словам главы МИД РФ, подобные шаги Вашингтона подрывают любые шансы на дипломатическое урегулирование и обостряют международное напряжение.

Лавров подверг резкой критике Трампа за намерение начать военную операцию против союзника России

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана выступил на пресс-конференции, где раскритиковал США. Он вспомнил о недавнем захвате нефтетанкера Skipper в Карибском море, который находился под американскими санкциями. По мнению Москвы, такие действия незаконны и свидетельствуют о готовности США действовать силовыми методами без международного мандата.

"Вобщем воинственные заявления Пентагона о том, что в дополнение к незаконным действиям по потопу гражданских судов без суда и следствия в Карибском море, они планируют еще и наземную операцию. Все это, конечно, подрывает надежду на то, что можно договариваться в рамках нынешних раскладов сил на международной арене", — сказал Лавров.

Напомним, что администрация Трампа обвиняет власти Венесуэлы в использовании нефтяных доходов для финансирования незаконных операций, в частности "наркотерроризма". Президент США объявил о жестких ограничениях для подсанкционных судов, фактически введя морскую блокаду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки на подсанкционное судно вблизи Венесуэлы сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил аналогичные действия применять к "теневому флоту" РФ, перевозящему российскую нефть.

Также "Комментарии" писали о заявлении Лаврова, что США якобы поддержали Россию по поводу территориальных претензий к Украине.



