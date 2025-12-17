Лавров подверг резкой критике Трампа за намерение начать военную операцию против союзника России

Рубрики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично осудил заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможности военной операции против Венесуэлы, которая является одним из ключевых союзников Москвы в Латинской Америке. По словам главы МИД РФ, подобные шаги Вашингтона подрывают любые шансы на дипломатическое урегулирование и обостряют международное напряжение.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана выступил на пресс-конференции, где раскритиковал США. Он вспомнил о недавнем захвате нефтетанкера Skipper в Карибском море, который находился под американскими санкциями. По мнению Москвы, такие действия незаконны и свидетельствуют о готовности США действовать силовыми методами без международного мандата.
Напомним, что администрация Трампа обвиняет власти Венесуэлы в использовании нефтяных доходов для финансирования незаконных операций, в частности "наркотерроризма". Президент США объявил о жестких ограничениях для подсанкционных судов, фактически введя морскую блокаду.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки на подсанкционное судно вблизи Венесуэлы сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил аналогичные действия применять к "теневому флоту" РФ, перевозящему российскую нефть.
Также "Комментарии" писали о заявлении Лаврова, что США якобы поддержали Россию по поводу территориальных претензий к Украине.