Лавров потрапив у немилість до Путіна: в Кремлі виступили з заявою

У Кремлі заперечують чутки про те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "впав у немилість" російського диктатора Володимира Путіна після телефонної розмови з державним секретарем США Марко Рубіо. Проте низка подій останніх днів свідчить, що позиції головного дипломата РФ похитнулися.

Пєсков заперечує, що Лавров потрапив у немилість до Путіна

76-річний Лавров, який понад два десятиліття очолює російське МЗС, пропустив ключове засідання Ради безпеки РФ, де Володимир Путін обговорював можливість відновлення ядерних випробувань, які можуть стати першими з 1990 року. Саме цей факт викликав хвилю припущень у російських ЗМІ про втрату Лавровим довіри з боку Кремля. Речник Путіна Дмитро Пєсков відреагував на ці заяви під час брифінгу в Кремлі.

"Я вам коротко відповім — у цих повідомленнях насправді немає нічого правдивого", — заявив Пєсков.

Водночас офіційне спростування не зняло питань. Джерела, наближені до адміністрації Путіна вказують, що він особисто вирішив замінити Лаврова на чолі делегації Росії на саміті G20. Замість нього делегацію очолить заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін.

Причиною "немилості" Путіна могла стати телефонна розмова Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, що відбулася 20 жовтня. Вона мала підготувати зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом у Будапешті. Однак після цього контакту Вашингтон різко змінив позицію. Трамп скасував зустріч із Путіним і запровадив нові жорсткі санкції проти "Роснефті" та "Лукойлу", які стали першими від моменту його повернення до Білого дому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп назвав справжню причину скасування зустрічі з Путіним у Будапешті.