Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал новые скандальные заявления по поводу войны в Украине, обвинив европейские страны в якобы использовании Киева для "военных действий против России". По словам Лаврова, европейские элиты, мол, "избрали интересы украинского режима" вместо собственных национальных приоритетов и якобы стремятся обострить отношения Москвы с США.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину пожаловался на Европу из-за войны в Украине.
Далее глава МИД РФ заявил, что Москва якобы "никогда не вмешивается в процессы выстраивания отношений между Европой и США", тогда как Европа активно мешает американо-российским отношениям.
Лавров также отметил, что Россия вместе с партнерами, среди которых Китай, ОАЭ и Индия, формирует внешнюю политику, исходя из национальных интересов, что обеспечивает якобы предсказуемость и уважение в международных отношениях.
