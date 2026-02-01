Лавров пожаловался на Европу из-за войны в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал новые скандальные заявления по поводу войны в Украине, обвинив европейские страны в якобы использовании Киева для "военных действий против России". По словам Лаврова, европейские элиты, мол, "избрали интересы украинского режима" вместо собственных национальных приоритетов и якобы стремятся обострить отношения Москвы с США.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину пожаловался на Европу из-за войны в Украине.

"Именно слово "интересы" здесь очень актуально. В случае с большинством европейских элит они свои интересы поменяли на интересы украинского режима и всячески используют этот режим, чтобы воевать против России, уже не скрывая, и готовятся к войне непосредственно со своим участием", — сказал Лавров.

Далее глава МИД РФ заявил, что Москва якобы "никогда не вмешивается в процессы выстраивания отношений между Европой и США", тогда как Европа активно мешает американо-российским отношениям.

"Европа пыталась и пытается до сих пор вбить клин между Россией и США, видя в политике Трампа вред интересам Европы", — добавил Лавров.

Лавров также отметил, что Россия вместе с партнерами, среди которых Китай, ОАЭ и Индия, формирует внешнюю политику, исходя из национальных интересов, что обеспечивает якобы предсказуемость и уважение в международных отношениях.

