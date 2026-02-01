Медведєв прямо пригрозив Зеленському обезголовленням

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову виступив із прямими погрозами на адресу президента України Володимира Зеленського. Російський політик заявив, що політична доля українського лідера нібито вже вирішена, використавши алюзію на відомий роман Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю російському пропагандистському агентству ТАРС Дмитро Медведєв пригрозив Зеленському втратою голови посилаючись на слова російського письменника Михайла Булгакова, який народився в столиці України.

"Долю цього персонажа я обговорювати не хочу, оскільки він уже настільки всім нам набив оскомину. Але можу сказати тільки одне. Знаєте, як сказав один відомий киянин: "Аннушка вже пролила олію" і голови йому не втримати", — сказав Медведєв.

Фраза "Аннушка вже розлила олію" — це крилатий вираз із роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита". Один з героїв роману Берліоз через слизьку підлогу на трамвайних коліях послизнувся, впав під трамвай і йому відрізало голову. Таким чином фраза символізує невідворотність долі, фатальну помилку або подію, яку вже неможливо змінити, що призводить до катастрофічних наслідків.

Це не перший випадок подібних заяв з боку Медведєва. Наприкінці минулого року він уже погрожував президенту України стверджуючи, що "смерть дихає Зеленському в спину", а також роблячи цинічні заяви про нібито "експонування" його тіла в Росії.

